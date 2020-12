Le début d’une campagne de vaccination historique

Il y aura sous le sapin de Noël de certains Québécois une des premières doses du précieux vaccin contre la COVID-19, produit par les fabricants Pfizer et BioNTech. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le Canada recevra jusqu’à 249 000 doses d’ici fin décembre. Ce sont 124 500 personnes qui seront ainsi protégées car deux injections sont nécessaires à trois semaines d’intervalle. L’inoculation pourra commencer dès la semaine prochaine, à condition que Santé Canada approuve le vaccin. Voici ce qu’il faut savoir sur l’opération vaccination la plus complexe jamais organisée au pays.

1. Départ de Belgique

Photo Reuters

Les premières doses du vaccin de Pfizer BioNTech arriveront de Puurs, en Belgique, où l’entreprise opère sa plus grande usine de fabrication de produits injectables stériles. Par la suite, l’usine américaine de Pfizer, à Kalamazoo au Michigan, prendra le relais, tandis que celle de Puurs approvisionnera essentiellement l’Europe. Des doses provenant de Belgique ont déjà été livrées au Royaume-Uni.

2. Chaîne du froid

Photo Adobe Stock

La pharmaceutique a conçu des boîtes de transport uniques au monde capables de maintenir le vaccin BNT162b2 à -70 °C . Si elles ne sont pas ouvertes, elles peuvent maintenir cette température extrême pendant 10 jours grâce à de la glace sèche. Chaque boîte contient un censeur GPS et thermique afin de surveiller sa localisation et sa température interne 24 heures sur 24.

3. Deux aéroports

Photo d’archives

Les cargaisons destinées au Québec arriveront à l’aéroport Montréal-Trudeau, à Dorval, et à celui de Mirabel. Plusieurs compagnies aériennes assureront les vols, déchargeront les conteneurs et les garderont dans leurs entrepôts à l’aéroport jusqu’à ce que des camions les acheminent vers les sites identifiés par le gouvernement provincial.

4. Cinq doses par fiole

Photo Adobe Stock

Une fois ouvertes, les caisses de transport peuvent maintenir le froid pendant 30 jours si elles sont réapprovisionnées en glace sèche tous les cinq jours. Chaque boîte contient 975 fioles de 1,5 ml, selon le journal Daily Mail de Londres, où ce vaccin doit être administré à compter d’aujourd’hui. Chacune contient cinq doses. Une fois décongelées, les fioles peuvent être conservées au réfrigérateur à une température de 2 à 8 °C pendant cinq jours.

5. Une grande première lundi

Photo d’archives

Le grand test commencera lundi avec une petite livraison de 18 000 doses au pays, dont 4000 au Québec. C’est donc dire que 2000 Québécois seront vaccinés probablement une ou deux journées plus tard, le temps de préparer les produits. La priorité sera donnée aux 40 000 résidents des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Le vaccin Pfizer étant difficile à manipuler, des essais sont organisés en ce moment même, afin de former le personnel.

6. Quatre sites à Montréal

Si tout se passe comme prévu, le Québec recevra à partir du 21 décembre 57 boîtes contenant assez de doses pour vacciner de 22 000 à 28 000 personnes, d’ici au 4 janvier. Québec a déterminé 20 sites de vaccination, dont quatre à Montréal et deux en Montérégie. Lors d’études réalisées au Royaume-Uni, des vaccinés ont éprouvé des symptômes légers à modérés de fatigue, des maux de tête et de la fièvre.

7. Une grande campagne de vaccination

Photo Adobe Stock

La grande campagne de vaccination prendra son envol durant les premiers mois de l’année. Québec s’attend à vacciner environ 700 000 personnes d’ici la fin mars. D’ici là, le gouvernement souhaite que d’autres vaccins plus faciles à manipuler soient autorisés par Santé Canada, dont celui de Moderna, efficace à 94 %. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, assure que la province est prête, soulignant que 1,1 million de Québécois ont été vaccinés en un peu plus d’un mois contre la grippe. Le Canada a également signé des ententes avec les fabricants Description AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson/Janssen, GSK/Sanofi et Medicago.

8. Chacun son tour

Voici la liste des groupes qui seront vaccinés en priorité :

1. Les patients les plus vulnérables des CHSLD

2. Les travailleurs du réseau de la santé en contact avec les patients

3. Les personnes vulnérables qui vivent en résidence privée pour aînés (RPA)

4. Les communautés isolées et éloignées

5. Les personnes âgées de 80 ans ou plus

6. Les personnes âgées de 70 à 79 ans

7. Les personnes âgées de 60 à 69 ans

8. Les adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique

9. Les travailleurs essentiels de moins de 60 ans

10. Le reste de la population adulte

Sources : Pfizer, Aéroport de Montréal, Centers for Disease Control and Prevention, Santé Canada.