Le Père Noël en tournée pour l’Odyssée Bleue

Puisque les mesures sanitaires empêchent les gens de se réunir avec le père Noël, l’Odyssée Bleue a mandaté le célèbre personnage pour rendre visite à ses usagers vendredi et leur apporter un peu de bonheur en cette période des fêtes qui s’annonce grise pour plusieurs.

L’Odyssée Bleue est un organisme de Québec qui supporte et accompagne depuis une vingtaine d’années des personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

Avant l’impact du coronavirus, une centaine d’adultes de 18 à 80 ans fréquentaient l’établissement pour notamment participer à diverses activités sociales et à des sorties offertes quatre jours par semaine.

«Nous continuons nos activités, mais les gens sont présents en moins grand nombre. Les règles de certaines résidences sont plus sévères et les gens n’ont pas toujours la même latitude pour sortir», explique Yan Karmouche, responsable des communications pour l’Odyssée Bleue.

Allez vers les gens

Ces contraintes et celles qui touchent les rassemblements ont mené l’organisme à trouver une autre solution.

«Et en raison des règles sanitaires, il était impossible de faire un souper des fêtes. Nous avons pris l’initiative de faire une tournée pour rejoindre les gens en résidence», ajoute M. Karmouche.

Le père Noël et ses lutins demeureront à l’extérieur de la dizaine de résidences visitées et distribueront café et gâteries.

«Les mesures nécessaires seront respectées, assure M. Karmouche. Il y aura un cadeau pour nos membres, mais nous allons certainement rencontrer plus de gens, des résidents qui vont venir à notre rencontre. Nous voulons offrir un moment de chaleur humaine à tous les gens vivant dans ces résidences.»

La directrice, les animatrices, des bénévoles et des membres du conseil d’administration participeront aussi à la tournée.

«Le temps des fêtes pour ces personnes c’est un moment difficile. Souvent ils ont très peu de visite, même à Noël. Nous voulons qu’ils puissent rencontrer les gens qu’ils connaissent et qu’ils apprécient», conclut M. Karmouche.