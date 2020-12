Le phénomène MBC

Notre chroniqueur invité dimanche à TLMEP a fait sauter la banque, comme on dit au casino. Au cœur d’une polémique, l’auteur de l’essai L’empire du politiquement correct en a étourdi plus d’un, dont, et c’est normal, le fou du roi Dany Turcotte, lui-même un étourdi.

MBC a dû donner de l’urticaire à nombre de téléspectateurs atterrés de voir la prestation verbale de leur ennemi idéologique, qui manie les mots avec puissance. Des mots dont il use avec une précision chirurgicale, car son vocabulaire est aussi large que le Saint-Laurent s’ouvrant vers l’Atlantique.

Ceux qui souhaiteraient voir Mathieu Bock-Côté s’exiler en France, où il est intellectuellement reconnu et encensé, doivent s’armer de patience. Car, derrière les mots, qu’il tire à boulets rouges sur des interlocuteurs qui ont rarement la capacité verbale de lui porter la contradiction, se cache un être habité par le doute qui lui permet de ne pas décrocher du réel.

Et MBC a la capacité de s’émouvoir en s’étonnant que de plus en plus de Québécois l’interpellent avec admiration, mais avant tout avec affection.

C’est un garçon élevé par des parents aimants, fiers du succès scolaire de leur fils à qui ils ont transmis des valeurs qu’il défend à son tour. Le respect de l’autre, une ouverture d’esprit même face à ses opposants les plus durs. Et il est allergique à la censure, dont il est lui-même l’objet de la part des gens qui font métier de le diaboliser.

Crainte

Les Québécois sont portés à craindre ceux qui contrôlent les mots, car la parole fut aussi une arme à la disposition de ceux qui souhaitaient nous faire taire. Et nos ancêtres se sont trop souvent tus devant les autorités religieuses ou politiques.

Or, MBC, qui a 40 ans, se souvient du passé, contrairement à nombre de ses contemporains. C’est un conservateur, au sens propre, de certaines valeurs qu’il souhaite préserver. Il voue une admiration affichée à son père, professeur d’histoire, et une affection reconnaissante à sa mère aujourd’hui décédée.

Sa passion pour le Québec s’est alimentée de cet héritage. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce bagarreur, qui semble belliqueux et agressif à cause des mots qu’il emploie et de la manière si intempestive qu’il a de s’exprimer, a vécu une enfance heureuse et apaisante.

Parallèlement, il a gardé une espèce de naïveté, qui le garantira toute sa vie de devenir cynique. C’est un croyant discret et, en ce sens, il ne sera jamais à la mode du jour comme tant de personnes, comme les « woke » essoufflés par leurs offensives pour contrer le péché mortel qui consiste à penser librement en dehors des silos de la rectitude politique.

Respect

Il fallait voir l’attention respectueuse avec laquelle MBC écoutait Dominique Fortier, récipiendaire du prix Renaudot de l’essai pour son ouvrage sur la poétesse américaine Emily Dickinson. L’écrivaine québécoise, contrairement à MBC, s’exprime avec peu de mots, mais des mots ciselés, qui touchent et émeuvent.

Ces deux Québécois si cultivés, s’exprimant dans une langue policée, mais authentique, exportent leurs talents à travers la francophonie tout entière. Ils nous permettent de croire que notre héritage littéraire et intellectuel est encore bien vivant et qu’il a un avenir.

Quelle fierté pour nous tous !