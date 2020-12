Le port de Sept-Îles enregistre un niveau d’expédition record en 40 ans

Le port de Sept-Îles a atteint au cours des derniers jours un niveau d’activité inégalé depuis les années 70: 30 millions de tonnes de marchandise ont été expédiées depuis le début de 2020.

Depuis la récession des années 80 qui avait plongé l’économie de Sept-Îles dans le marasme, les niveaux d’expédition du port de Sept-Îles se situaient autour des 20 à 25 millions de tonnes annuellement.

Or, il y a quelques jours, la 30 millionième tonne de l’année a été transbordé au quai multiusager. Le navire «C. Vision» a été chargé de minerai de fer provenant de la mine du lac Bloom près de Fermont.

Cela fait 40 ans qu’un tel niveau n’a pas été atteint au port, dont les activités génèrent 4000 emplois directs et indirects.

«On veut, pour chacun des individus touchés dans cette chaîne logistique là, leur dire merci, reconnaître cet effort-là cette contribution à revenir à des plateaux d’activité comme dans les belles années 70», a fait savoir le président-directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon.

L’atteinte de la 30 millionième tonne au port de Sept-Îles est d’autant plus exceptionnelle qu’elle survient en pleine pandémie mondiale. Il faut dire que les compagnies minières n’ont pas subi de ralentissement de leur production.

La compagnie Minerai de Fer Québec doublera sa production au cours des prochaines années. Si bien que le plateau des 40 millions de tonnes manutentionnés annuellement au port de Sept-Îles est atteignable à court terme.

«On est confiant que d’ici trois ans, on devrait sauter la barre du 40 millions et revenir au second rang des ports à l’échelle canadienne», a ajouté M. Gagnon.

La hausse du prix du minerai de fer et la demande importante provenant de Chine laissent entrevoir de très bonnes années pour l'industrie minière et par ricochet pour le port de Sept-Îles et ses sous-traitants.