Les employés des municipalités, de loin les mieux rémunérés

De tous les salariés au Québec, ce sont les employés des municipalités de 25 000 habitants et plus qui bénéficient de la rémunération globale la plus élevée sur le plan des salaires et des avantages sociaux.

La rémunération des employés municipaux dépasse de 44,6 % celle des salariés non syndiqués des entreprises privées comptant plus 200 employés.

Et quant aux employés syndiqués du secteur privé, ils accusent, eux, un «recul» de 22,6 % par rapport aux salariés des villes et municipalités.

Globalement, l’ensemble des salariés du secteur privé, syndiqués et non syndiqués, gagne 39,4 % de moins que les employés municipaux.

Évidemment, on compare ici des pommes avec des pommes, c’est-à-dire des emplois similaires.

FONCTION PUBLIQUE

Les salariés du secteur privé se retrouvent dans la même position que les employés des secteurs public et parapublic du gouvernement du Québec, à savoir la fonction publique, le réseau de l’éducation, celui de la santé et des services sociaux, etc.

En effet, selon le rapport Rémunération des salariés – État et évolution comparés 2020, que vient de publier l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), les salariés de l’Administration québécoise gagnent eux aussi 39,4 % de moins que les employés municipaux.

À sa face même, il est pour le moins aberrant de constater un écart si grand (39 %) entre la rémunération d’un « fonctionnaire » à l’emploi du gouvernement du Québec et d’un « fonctionnaire » à l’emploi d’une municipalité ou ville. Laquelle administration municipale représente pourtant un palier gouvernemental non seulement « inférieur », mais aussi « nettement » plus petit que l’Administration québécoise.

FRUSTRATION

On comprend pourquoi les employés des secteurs public et parapublic du gouvernement du Québec tentent, ces temps-ci, de se négocier des augmentations salariales nettement plus élevées que les offres patronales. Il y a de quoi être financièrement frustré lorsqu’ils se comparent aux employés municipaux.

Mettez-vous maintenant à la place des employés du secteur privé.

Non seulement accusent-ils le même recul de 39 % que les employés du gouvernement du Québec sur la rémunération des employés municipaux, mais ils ne bénéficient d’aucune sécurité d’emploi ni d’un régime de pension totalement sécuritaire.

DOMINATION MUNICIPALE

Par ailleurs, il faut savoir que la rémunération des employés des municipalités de 25 000 habitants et plus devance de façon importante celle des employés des autres secteurs publics.

La rémunération des employés municipaux dépasse celle des employés du secteur universitaire par 19 points de pourcentage, celle des fonctionnaires fédéraux par 16,9 points, celle des employés des entreprises publiques par 13,6 points de pourcentage.

Constat important à noter : par rapport à la rémunération globale des employés municipaux, le recul des salariés du secteur privé et de l’Administration québécoise s’est même accentué sensiblement au cours des 10 dernières années.

En 2010, Statistique Québec évaluait ledit recul à 29,6 %, soit 10 points de pourcentage de moins qu’aujourd’hui.

La prochaine fois que vous communiquerez avec votre municipalité, j’espère que vous obtiendrez un bon service !

RÉMUNÉRATION GLOBALE