L’ONU récolte plus de 370 millions de dollars pour son fonds d’urgence en 2021

NATIONS UNIES | L’ONU a annoncé mardi avoir récolté plus de 370 M$ pour son Fonds d’urgence, afin d’aider à répondre aux crises en 2021, lors d’une visioconférence de donateurs organisée au siège des Nations Unies.

Plus de 50 donateurs se sont engagés à verser cet argent au Fonds central d’intervention d’urgence de l’ONU, géré par le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les Affaires humanitaires, Mark Lowcock, indique un communiqué sans les identifier.

«Ce Fonds est l’un des moyens les plus rapides d’aider les personnes prises au piège de crises soudaines ou de crises qui se détériorent, et de celles qui ne sont pas en première ligne sur le radar mondial», a souligné lors de la conférence le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

AFP

Créé en 2005, le Fonds «a aidé cette année des millions de gens à avoir de la nourriture, des soins, des abris et une protection», a renchéri Mark Lowcock.

En 2020, le fonds d’urgence de l’ONU a bénéficié à 65 millions de personnes dans 52 pays et territoires pour un montant total de plus de 900 M$. De l’argent a été utilisé contre la pandémie de COVID-19 et d’autres maladies, dans des conflits ou lors de catastrophes naturelles (sécheresses, séismes, ouragans), ou pour éviter des famines, selon le communiqué.

La conférence de donateurs pour le fonds d’urgence survient quelques jours après la publication par l’ONU de son estimation des besoins humanitaires pour 160 millions de personnes en 2021, qui atteint 35 G$.