Mondiaux virtuels de cyclisme: Pier-André Côté nourrit de grandes ambitions

La pandémie a durement touché la planète sportive depuis le mois de mars, mais pour le cycliste Pier-André Côté, elle pourrait bien être l’occasion de régner sur son sport à l’occasion des premiers Championnats du monde eSport de cyclisme qui auront lieu mercredi.

Le Gaspésien de 23 ans, établi à Saint-Henri-de-Lévis, sera l’un des sept membres de l’équipe canadienne à prendre le départ de cette course virtuelle organisée par l’Union cycliste internationale (UCI) sur la plateforme Zwift.

Depuis son sous-sol de la Rive-Sud de Québec qui est devenu son principal terrain de jeu depuis le début de la crise sanitaire, Côté amorcera sa quête du maillot arc-en-ciel, remis au grand vainqueur des Mondiaux, qu’ils soient virtuels cette fois-ci ou conventionnels en temps normal. En juillet dernier, le jeune homme avait obtenu la deuxième place d’une étape électronique du Tour de France.

«Je n’ai jamais été face à la possibilité de faire une performance incroyable dans un championnat du monde [...] Mais considérant mes résultats dans les derniers mois, c’est réaliser de penser qu’un podium est atteignable, voire même le maillot arc-en-ciel si les astres s’alignent», a lancé Côté à la veille du départ, lui qui devra parcourir une distance de 52,4 km.

Effort physique

Contrairement au sport électronique traditionnel qui ne demande pas un effort physique, les épreuves virtuelles de cyclisme reproduisent quasi fidèlement les sensations d’une vraie course.

«Oui, c’est virtuel, mais il y a toute la magie qui vient avec le titre de champion du monde [...] Dans les courses que j’ai faites, comme le Tour de France, les meilleurs à l’extérieur se retrouvaient à être les meilleurs à l’intérieurs. Il y a quand même une valeur.

«Dans le milieu, on s’entend tous pour dire que c’est aussi dur qu’une course sur route, voire plus dur, parce que c’est très intense et qu’il n’y a pas de moments de repos. C’est un format explosif», a expliqué Côté qui a récemment signé un nouveau contrat avec l’équipe Rally Cycling pour 2021. Ce dernier a d’ailleurs empoché ses premiers points UCI en sol européen plus tôt cet automne.

Et il n’y a pas que les spécialistes de la route qui se lanceront à l’assaut du titre mondial alors que le champion du monde de cross-country en vélo de montagne, le Français Jordan Sarrou, figure parmi les engagés. Le Canada, lui, compte dans ses rangs le triathlète Lionel Sanders, roi de la discipline sur longue distance en 2017.

Un processus «méticuleux»

L’UCI a pris les moyens pour s’assurer qu’aucun participant ne bénéficiait d’avantages indus en se trouvant à distance. Les cyclistes ont obligatoirement été pesés devant témoin, qui devait s’assurer que le processus se déroulait dans les règles de l’art.

«Dans le monde virtuel, les calculs sont faits par la plateforme, de sorte que le jeu doit connaître mon poids sinon je peux facilement tricher. Si je mets 5 kg de moins, en étant plus léger, le jeu va calculer que je vais plus vite dans les bosses», a mentionné Côté à la sortie de l’exercice.

Les coureurs rouleront sur une base d’entrainement fourni par l’UCI. «La puissance devrait être précise pour tous puisqu’on a tous le même matériel.»

Vous pouvez suivre la course en ligne sur YouTube dès 9 h, ce mercredi, ici.