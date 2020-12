Balado «Pourquoi Marie?» sur QUB radio: «Marie Carmen a été d’une générosité extraordinaire»

C’est avec cœur et intensité que le journaliste culturel Stéphane Leclair nous présente sa série balado Pourquoi Marie?, dans laquelle il explique pourquoi la chanteuse Marie Carmen s’est retirée de la scène artistique il y a 20 ans. L’animateur nous parle de sa quête et de sa rencontre inespérée avec l’interprète d’Entre l’ombre et la lumière.

Admirateur inconditionnel de Marie Carmen depuis sa tendre enfance, Stéphane Leclair ne cache pas avoir vécu une soirée mémorable, le 7 mars dernier, alors que son idole de jeunesse remontait, après 20 ans d’absence, sur la scène de la Cinquième Salle de la Place des Arts, dans le spectacle Pour une histoire d’un soir, aux côtés de Joe Bocan et de Marie Denise Pelletier.

Pour le chroniqueur culturel, cette représentation a été le déclic qui a mené à la création de Pourquoi Marie?.

«Lorsque Marie Carmen a disparu de la scène, au tournant des années 2000, ça m’a bouleversé. C’était un choc pour moi, qui avais l’habitude d’assister à tous ses spectacles. Lorsque j’ai écouté la série balado Pourquoi Julie?, dans laquelle Émilie Perreault tente d’expliquer pourquoi Julie Masse a disparu de la scène dans les années 1990, j’ai communiqué avec elle pour lui dire que j’avais vécu exactement la même chose avec Marie Carmen. C’est alors qu’avec l’approbation d’Émilie, je me suis lancé dans une quête similaire à la sienne, qui a donné naissance à Pourquoi Marie?. Un projet pour lequel je tiens à remercier la réalisatrice Marie-Hélène Frenette-Assad et la productrice Élodie Gagnon, qui ont travaillé tout aussi fort que moi là-dessus», explique Stéphane Leclair.

ÉCOUTEZ le premier épisode du balado Pourquoi Marie?:

Une mission impossible

Dans sa série balado composée de quatre épisodes, Stéphane Leclair s’entretient avec divers artistes et intervenants qui ont connu de près ou de loin Marie Carmen ou qui ont été influencés par elle.

L’animateur a même poussé l’audace jusqu’à organiser un tête-à-tête avec son idole.

«En 2008, après avoir lancé l’album Le diamant sans faire de promotion ni de spectacles, Marie Carmen est retournée dans l’ombre. Depuis ce temps, elle refusait toutes les demandes d’entrevues qui lui étaient faites. Je me suis alors dit que c’était mission impossible de m’entretenir avec elle. Toutefois, je lui ai fait parvenir une lettre d’amour de cinq pages, écrite à la main, et sa gérante m’a annoncé, le 24 juin dernier, jour de mon anniversaire, que Marie Carmen acceptait finalement de me rencontrer.»

Une rencontre incroyable

C’est ainsi que Stéphane Leclair s’est retrouvé face à Marie Carmen, dans un appartement montréalais que la chanteuse avait pris soin de décorer à son goût, avec un drap fleuri, des petits plats et des roses.

«Cette rencontre avait quelque chose d’un rendez-vous galant. Pendant des heures, nous avons discuté les yeux dans les yeux, avec intensité. Marie a été d’une générosité extraordinaire.»

Le reporter culturel a d’ailleurs pu en apprendre beaucoup sur l’objet de son admiration.

«Dans les années 1990, alors qu’elle était au sommet de sa gloire, Marie vivait une décennie de grandes souffrances. Le succès ne lui apportait pas le bonheur et, en 2000, elle a tout quitté pour devenir coopérante au Pérou. Au fil des épisodes, on en apprend beaucoup sur les raisons de son départ, ainsi que sur les motivations entourant son récent retour sur scène», souligne Stéphane Leclair, qui invite tous les curieux à écouter Pourquoi Marie?.

Un parcours surprenant

Stéphane Leclair roule sa bosse comme journaliste et chroniqueur culturel depuis 2003, à la télévision et à la radio de Radio-Canada. Auparavant, il a été enfant acteur dans des publicités et des émissions jeunesse pendant 10 ans.

«Tout comme Marie Carmen, plus jeune, je voulais devenir comédien. J’ai étudié en théâtre au Collège Lionel-Groulx, mais je me suis fait mettre dehors après un an. Comme je suis passionné de culture, j’ai alors décidé de me tourner vers le milieu des communications, dans lequel je travaille aujourd’hui. Cet automne, je suis collaborateur à La semaine des 4 Julie, à Noovo, ainsi que chroniqueur culturel aux émissions Culture club, à ICI Première, et RDI matin week-end, à RDI. Je me considère comme très chanceux de pouvoir ainsi travailler sur des projets si différents.»

■ La série balado Pourquoi Marie?, de Stéphane Leclair, est offerte gratuitement sur le site de QUB radio.