«Tout le monde veut jouer» - Pierre-Luc Dubois

Les Blue Jackets de Columbus ont été frappés par quelques cas de COVID-19 au cours des dernières semaines. L’attaquant québécois Pierre-Luc Dubois n’a pas été testé positif et il affirme que tout le monde est en santé maintenant dans l’entourage de la formation de l’Ohio.

Pour ce qui est du retour au jeu dans la Ligue nationale de hockey, Dubois se dit très confiant de voir l’action reprendre bientôt.

«Je pense que tout le monde, les propriétaires, les joueurs, les partisans veulent que ça reprennent. Si tout le monde pousse dans la même direction, c’est sûr qu’on peut s’entendre», a-t-il exprimé lors de son passage à l’émission JiC mardi, sur les ondes de TVA Sports.

Dubois n’a toujours pas de contrat en vue de la prochaine saison, lui qui est actuellement joueur autonome avec compensation.

«Il a toujours beaucoup de place sous le plafond salarial à Columbus. On aimerait que ça se règle le plus rapidement possible. Les dirigeants des Jackets cherchent le meilleur contrat pour eux, et moi je veux un contrat qui va me rendre heureux. Il faut juste trouver un accord», a indiqué l’athlète de 22 ans.

En 2020-2021, le troisième choix au total du repêchage de 2016 a amassé 18 buts et 31 mentions d’aide pour 49 points en 70 parties. Il a également inscrit 10 points (4-6) en autant de rencontres lors des éliminatoires du circuit Bettman.