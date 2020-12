Trumpisme et Mccarthysme

Alors que s’achève la présidence Trump, je me plais à la comparer aux précédentes. Éventuellement, les historiens procéderont à un examen complet des décisions de cette administration et à leurs retombées. En attendant, je me permets de faire ressortir des similitudes entre la période actuelle et un chapitre controversé de l’histoire du 20e siècle.

La présidence actuelle est unique par le cumul des controverses et des scandales, mais chaque controverse a un précédent. Par exemple, la création d’un monde parallèle dans lequel on ment et on véhicule de la désinformation. Il suffit parfois d’un contexte général d’angoisse ou de remise en question pour qu’un ou des habiles démagogues nous entraînent sur un terrain dangereux.

Encore la fin de semaine dernière j’écoutais le président lors de son rassemblement en Géorgie. Pendant son allocution il a entraîné ses partisans dans ce que Mario Dumont appelait un monde parallèle. Sans fait et sans preuve pour appuyer ses propos, il continuait d’affirmer qu’il est le vainqueur de l’élection 2020 et que le système électoral est malhonnête.

Ce n’est pas la première fois qu’un habile démagogue manipule ainsi une part non négligeable de la population américaine. Plus j’écoutais Donald Trump, plus les souvenirs de quelques articles le comparant à Joseph McCarthy me revenaient à l’esprit.

Vous vous souvenez peut-être que c’est ce sénateur du Wisconsin qui a fait trembler bien des Américains dans la foulée de ce qu’on a qualifié de chasse aux sorcières. N’hésitant pas à critiquer des personnalités des médias et du cinéma ou à dénigrer des élites politiques ou son gouvernement, il animait le «red scare», la peur des communistes.

Retord, habile pour manipuler les médias et particulièrement ambitieux, McCarthy su profiter de la crainte bien réelle de la progression du bloc communiste pour devenir un sénateur incontournable. L’arrestation de Julius Rosenberg pour espionnage par le FBI (dans le dossier de l’arme nucléaire et du projet Manhattan) lui permis de mettre de l’avant ses allégations d’infiltration communiste aux États-Unis, phénomène auquel les autorités de réagissait pas selon lui.

Peu importe la faiblesse ou l’absence de preuves pour étayer ses accusations, McCarthy a semé la peur et la confusion, n’hésitant pas à détruire des carrières ou des adversaires. En cela il fut aidé par un jeune avocat du nom de Roy Cohn. Le même Roy Cohn qui fut le conseiller juridique de Donald Trump entre 1974 et 1986.

Si en 2020 les historiens retiennent de McCarthy le souvenir d’un homme malhonnête qui mourut dans la honte après s’être discrédité, on ne devrait cependant pas oublier à quel point il fut populaire au faîte de sa popularité. Sa critique des élites, des démocrates et de la gauche lui a valu une véritable horde de partisans.

La professeure d’histoire Beverly Gage de l’Université Yale soulignait il y a peu qu’environ le tiers de la population américaine de l’époque encourageait sa croisade. Même après que le sénat eut finalement imposé un camouflet au redoutable sénateur, ses partisans continuèrent à croire dans le message, convaincus que McCarthy était la victime de politiciens soucieux de préserver leurs intérêts. Une sorte de «deep state» ou d’État profond avant l’heure.

Tout comme ce fut le cas pour le maccarthysme, le trumpisme survivra à son créateur. Ce qui me semble plus inquiétant que la chasse aux sorcières des années 1950, c’est que Maccarthy n’était qu’un simple sénateur alors que Donald Trump est le président. Son influence et sa visibilité sont bien plus importantes que ce dont a pu rêver le sénateur du Wisconsin.

Nous ne saurons jamais ce que McCarthy aurait pu faire s’il avait bénéficié des réseaux sociaux ou de médias propagandistes, mais nous saurons bientôt ce que pourra en tirer le président sortant. De plus, quelques politiciens plus courageux ont su montrer la sortie à MacCarthy. On attend encore un nombre suffisant de républicains hardis qui oseront dénoncer la turpitude et la vénalité de la présidence actuelle.