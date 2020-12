Un mini ComediHa! Fest annoncé

Si les spectacles en présentiel sont incertains pour 2021, les spectacles virtuels, eux, peuvent au moins garantir leur tenue. Le festival d’humour ComediHa! a annoncé une édition hivernale 100 % numérique.

Du 14 au 28 janvier, la plateforme ComediHa.TV présentera les galas de P-A Méthot, Fabien Cloutier, Bleu Jeans Bleu, Cathy Gauthier, Rachid Badouri ainsi que celui de Véronique Claveau et Jean-Michel Anctil. Les billets numériques seront mis en vente le 14 décembre à midi, au coût de 28,99 $. Il est aussi possible d’acheter un forfait pour les six galas.

Aux galas s’ajoute également un autre spectacle payant, soit celui du Show Mystère, dont le concept est d’acheter un billet pour un spectacle virtuel dont l’identité de l’humoriste ne sera pas connue avant la tenue de l’événement.

Le 21 janvier, le ComediHa! Fest offre gratuitement le spectacle d’ouverture de son comédie club à Québec, qui sera animé par P-A Méthot.

En cadeau

La mise en vente des billets avant Noël n’est pas tout à fait un hasard. La directrice du festival, Josée Charland, invite d’ailleurs les gens à offrir des billets en cadeau. La plateforme ComediHa.TV offre même l’option, sur son site, d’offrir ceux-ci en cadeau, explique-t-elle.

« C’est une merveilleuse idée cadeau, dit-elle. Ce sera des galas de qualité. J’ai l’impression que la grisaille de janvier va nous rattraper à un moment donné et ce sera le fun d’avoir accès à ces événements-là sur le web. »

Josée Charland affirme que, malgré la tenue de cet événement virtuel, un festival en présentiel est bel et bien sur les rails pour l’été 2021.