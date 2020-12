Une saison satisfaisante pour les Québécois Bergeron et Cantin

Malgré une saison très décevante sur le plan collectif, le secondeur Geoffrey Cantin-Arku et le bloqueur Matthew Bergeron tracent un bilan positif de cette deuxième campagne avec l’Orange de Syracuse.

Pour seulement la deuxième fois depuis 1948, l’Orange n’a signé qu’une victoire, mais les deux Québécois se sont établis comme partants. La saison de l’Orange a pris fin, samedi à South Bend, dans une défaite de 45-21 face au Fighting Irish de Notre Dame.

Les dernières réunions terminées, Cantin-Arku et Bergeron ont sauté, lundi, dans leur voiture en direction du Québec afin de renouer avec leur famille qu’ils n’avaient pas vue depuis six mois.

« Je suis très content de ma première année comme partant, a déclaré Cantin-Arku. J’ai atteint mes objectifs et j’ai surpassé les attentes des entraîneurs. Je me suis amélioré à chaque match et les entraîneurs me considèrent comme un partant. »

« Je vois beaucoup mieux le jeu, ce qui me permet de réagir plus rapidement, de poursuivre le produit des Élans de Garneau qui a complété la saison avec 63 plaqués et quatre sacs. La vitesse d’exécution est vraiment importante. »

Photo courtoisie, Syracuse Orange Athletics

Après avoir commencé l’année comme secondeur intérieur, Cantin-Arku s’est retrouvé à l’extérieur à la mi-saison.

« Ça m’a permis de blitzer à partir du coin de la ligne et d’obtenir quelques sacs, a-t-il expliqué. Les entraîneurs croient que je possède les qualités pour mettre de la pression sur le quart-arrière. Malgré notre fiche, la défensive a fait d’excellentes choses. Nous avons terminé dans le Top 3 au pays pour le nombre de revirements. »

Changement de côté

Partant comme bloqueur à droite lors des dernières parties en 2019, Bergeron a conservé son poste cette année. Avant le match contre Duke le 10 octobre, il a toutefois été déplacé à gauche à son grand plaisir. Il a remplacé le vétéran Airon Gervais qui s’est retrouvé à droite.

« Sur la ligne offensive, le poste de bloqueur à gauche est la position où tous les gars veulent jouer, a-t-il résumé. J’ai été choyé. C’est la position que je voulais jouer dès le début, mais je devais faire mes preuves. J’ai eu besoin d’une période d’adaptation à mes débuts contre Duke, mais j’étais de plus en plus à l’aise, plus la saison avançait. C’est devenu mon poste et je le maîtrise. »

« Je suis satisfait de ma progression et où je me situe actuellement, d’ajouter le produit des Filons de Thetford Mines. À ma sortie du collégial, je ne pouvais pas m’imaginer que je serais rendu là où je suis après seulement deux ans. »

Malgré les défaites qui s’accumulaient et la fiche d’un gain et dix revers, Cantin-Arku assure qu’il n’a jamais baissé les bras. « J’ai gardé la tête haute et je travaillais encore plus fort après chaque défaite. C’est difficile de perdre, mais tu apprends plus dans la défaite. Je n’étais pas découragé. »

Autres Québécois

Bergeron abonde dans le même sens. « Ce fut une saison exigeante sur le plan mental et physique, mais j’ai toujours continué de travailler afin de m’améliorer à tous les jours. Les entraîneurs m’ont dit que j’ai un bon potentiel, mais que je dois continuer de travailler et me concentrer sur ma technique. En bout de ligne, la technique est ce qui fait la différence entre un bon et un excellent joueur. »

Trois autres Québécois font partie de l’alignement de l’Orange.

Le vétéran joueur de ligne offensive Patrick Davis a subi une blessure à un pied lors du premier match qui a ruiné sa saison. Les recrues Ben Labrosse et Damien Alford ont effectué leurs premiers pas dans la NCAA. Labrosse a réussi 11 plaqués en neuf parties et Alford a capté une passe en quatre rencontres.

Une expérience marquante

Le dernier match de la saison de l’Orange avait une saveur bien particulière pour Matthew Bergeron et Geoffrey Cantin-Arku.

Samedi, les deux Québécois ont pu fouler le domicile du Fighting Irish de Notre Dame à South Bend (Indiana). Équipe indépendante, Notre Dame s’est joint à la Conférence ACC cette année en raison de la COVID-19. L’Orange s’est incliné par la marque de 45-21 devant le Fighting Irish qui occupe le 2e rang dans la NCAA et qui n’a pas encore connu les affres de la défaite cette saison.

«Ce fut une expérience inoubliable, a exprimé Bergeron. La présence de nombreux monuments est l’aspect qui m’a le plus marqué. Même s’il y avait beaucoup moins de spectateurs qu’à l’habitude, ce fut toute une expérience. J’ai aussi joué à Death Valley (le stade des Tigers de Clemson) cette année et à Florida State en 2019. Je suis choyé. Dans mon classement, South Bend occupe le premier rang suivi de Florida State et de Death Valley.»

Cantin-Arku partage l’enthousiasme de son coéquipier. «Ce fut une expérience extraordinaire de jouer dans un stade avec beaucoup d’histoire avec tous les joueurs de talent qui sont passés. Ce fut un beau moment.»

Inauguré en 1930, le stade du Fighting Irish compte 80 795 sièges et toutes les parties depuis 1966 ont été présentées à guichets fermées. Notre Dame a remporté 11 titres nationaux et sept de leurs joueurs ont remporté le trophée Heisman décerné au joueur par excellence dans la NCAA au fil des ans.

De retour au Québec depuis lundi, Bergeron et Cantin-Arku et les autres Québécois de l’Orange seront de retour à Syracuse le 20 janvier pour le début de la session d’hiver si les conditions sanitaires demeurent inchangées.