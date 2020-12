DION, Nicole Baillargeon



Le 24 novembre, à l'âge de 77 ans est décédée Nicole Baillargeon, épouse de Pierre Dion. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Isabelle) et Caroline, son petit-fils Antoine Dion, ses beaux-frères et belles-soeurs: Jean Dion (Lise), Michel Dion (Renée), Audrey Dion (feu Jacques Dion) et Daniel Côté (feu Nicole Dion); ses neveux et nièces, son filleul Steve Dion, ainsi que de nombreux parents et amis. Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne de la Sclérose en Plaques.