MORISSETTE, Jean-Claude



À l'Hôpital Général de Québec, le 28 novembre 2020, à l'âge de 80 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Morissette, époux de madame Doris Déry, fils de feu dame Simone Sansfaçon et de feu monsieur Napoléon Morissette. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Doris, il laisse dans le deuil sa fille Linda et son gendre (Jean Bertrand); ses petits-enfants: Tommy et Mégane; ses frères: Denis (conjoint Paulo Lévesque), Jean-Guy (conjointe Jocelyne Desrocher); sa filleule Sylvie Gignac; son filleul Martin Morissette; ses neveux, nièces, cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs, autres parents et ami(e)s. Un remerciement tout spécial au personnel de l'hôpital Général de Québec pour leur professionnalisme et leur support au cours des dernières années.L'inhumation des cendres aura lieu au columbarium Saint-Roch avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Général de Québec. Il a été confié au