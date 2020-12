VÉZINA, Marie-Josée



Au RAC de Montmagny, le 26 novembre 2020, à l'âge de 56 ans est décédée Marie-Josée Vézina fille de feu Philippe Vézina et de madame Véronique Chamberland. Elle demeurait à Montmagny, autrefois d'Armagh.Une cérémonie privée aura lieu le vendredi 11 décembre 2020 à 13h00 en toute intimité au Salon funéraireElle est allée rejoindre son père Philippe Vézina, ses frères et ses sœurs: Florent, Marie-Louis, Lise, Dominique et Simon. Elle laisse dans le deuil sa mère Véronique Chamberland, ses frères et sœurs: Serge (Yolande Nadeau), Monique (Paul-Emile Chamberland), France (feu Marius Chamberland), Jacques (Esther Gosselin), Jacinthe, Hélène (Clément Carrier), Paul (Sylvie Lemelin) et Dominic (Esther Langlois). Elle laisse également dans le deuil sa marraine Monique Brochu, ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s. Remerciement particulier au personnel de la RAC de Montmagny et du CISSS Chaudière- Appalaches pour leurs bons soins, tout spécialement à Chantale. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. Marie-Josée a été confiée pour crémation à la