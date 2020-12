MORIN, Laure-Emma Dionne



À la Résidence Pierrette-Ouellet de Mont-Carmel, le 2 décembre 2020 est décédée à l'âge de 92 ans et 3 mois, Mme Laure-Emma Dionne, épouse de feu M. Camille Morin; fille de feu Mme Athézélia Landry et de feu M. Denis Dionne. Elle demeurait à Saint-Pascal, native de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 12 h à 13 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves (Louise Ouellet), Diane (Lucien Michaud); ses petits-enfants: Frédéric-Alexandre Morin (Yann Breton), Sébastien Gagné, Michael Gagné (Mélina Lavoie), Karine Gagné (Mathias Tremblay); ses arrière-petits-enfants: Maëva, Béatrice, Arthur. Elle était la sœur de feu Claire (Léon Hébert), feu Rita (Clément Pelletier), Lucille (feu René Guay), Alcide (feu Jeanne D'Arc Landry) (feu Aline Langelier Morin) et la belle-sœur de feu Éva (feu Émile Pelletier), feu Lucienne (feu Léo Lajoie), feu Rosario (feu Rita Pelletier), feu Antoine (feu Thérèse Moreau) (feu Berthe Chouinard), feu Juliette (feu Joseph-Émile Bérubé), Rita (feu Raymond Ouellet), feu Noëlla (feu Philippe Moreau). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au Dr Gaétan Lévesque ainsi qu'à la Résidence Pierrette Ouellet pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, 235, avenue Saint-Jérôme, bureau 301, Matane, Québec G4W 3A7. La direction des funérailles a été confiée à la