BOUCHARD, Marie-Paule Côté



Au Centre d'hébergement Sacré-Cœur, le 18 novembre 2020, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédée madame Marie- Paule Côté, épouse de feu monsieur Fernand Bouchard, fille de feu madame Marie-Jeanne Dufour et de feu monsieur Théophile Côté. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses êtres si chers à son cœur: Jean-Guy Bouchard (Lorraine Bluteau) Marc (Danyel Sergerie) Dominique, Marie-Claude (André Nadeau); ses petits-enfants: Antonin, Alexandre (Sophie), Elizabeth (Mélissa), Vincent et Philippe et son arrière-petite-fille: Alice; ses frères et sœurs: Germaine (feu Gérard Bouchard), feu Victor (feu Marie-Paule Deléglise), feu Jeannine (feu Yvon Dionne), feu Guy (Marie-Paule Frazer), Marcel (Yvonne Gagnon), feu Madeleine (Rogatien Sasseville), Huguette (Irené Gagnon), feu Réjeanne (Henri-Paul Tremblay), feu Denis (Jeannine Tremblay), Lise (feu René Laprise), Suzette, Christian ( Pauline Leclerc), Hélène; ses nombreux neveux et nièces qui ont tous été importants ainsi que leurs enfants et ses autres parents et ami(e)s qui l'ont bien soutenue. Nous tenons à dire un gros merci au personnel soignant exceptionnel du Centre d'Hébergement Sacré-Cœur et un merci tout spécial aux résidents ainsi qu'au personnel d'Habitation Vivre Chez Soi qui l'ont entourée d'Amour et de Chaleur humaine pendant toutes ces années où elle y a vécu. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1, avenue Sacré-Cœur, bureau 108 est, Québec, Québec, Téléphone : 418 691-0766, Site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.