GENDRON, Marie-Luce Brisson



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 décembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Marie-Luce Brisson, épouse de feu M. Adrien Gendron. Elle demeurait autrefois à Amqui. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h30 à 10h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Saint-Benoit-Joseph-Labre à Amqui.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétane (feu Julien Giroux), Gaétan, feu Gracia, Ginette, Ghislaine (Jacques Beaulieu), Diane, Dany (Chantal Vigneault); ses petits-enfants: Roxane et Charles-William Gendron, Cédrick et Alexandre Beaulieu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666