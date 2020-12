[BALADO] La Zone payante: ça sent les séries!

Avec quatre semaines à disputer dans la NFL, la course aux séries s’annonce très corsée, et La Zone payante tente d’y voir plus clair. Au cœur de ce dernier sprint qui s’amorce, il est temps de se prononcer sur les équipes qui vaincront dans leur division et sur celles qui se fraieront un chemin dans le tournoi de janvier. Aussi à ne pas manquer, Tom Brady se fait voler chez lui! Que cherchait le voleur? La Zone payante mène l’enquête... À écouter dans ce nouvel épisode de votre baladodiffusion!

Le nouveau format éliminatoire, cette saison, fait en sorte qu’une équipe de plus par conférence obtiendra son billet pour les séries. Avec 17 équipes qui jouent pour ,500 ou plus, la demande est plus grande que l’offre. Nos analystes ont épluché le calendrier de chaque équipe dans la course pour tirer leurs conclusions.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

La Zone payante ne fait pas que vous parler des séries. La fierté québécoise Laurent Duvernay-Tardif est également au menu: il vient d’être nommé parmi les personnalités sportives de l’année par Sports Illustrated et est corécipiendaire du titre d’athlète de l’année au Canada. Ces honneurs qui soulignent particulièrement son implication communautaire auront-ils un impact sur son désir de revenir au jeu en 2021?

Un retour sur la semaine 13 impose aussi un arrêt obligatoire sur le coordonnateur déchu des Jets, Gregg Williams. Quelle mouche a bien pu le piquer, en fin de rencontre, pour qu’il en vienne au choix de jeu qui a saboté l’espoir d’une première victoire pour les Jets et, du même coup, son emploi?

Chez les Eagles, les déboires de Carson Wentz se sont poursuivis de plus belle et voilà que le quart-arrière recrue Jalen Hurts prend le relais. À quoi faut-il s’attendre à court et long terme pour cette position névralgique à Philadelphie?

Nos prédictions pour la semaine 14 vous sont aussi livrées, et sachez que la délirante rubrique «Au Bar» compte désormais un abonné à vie...

Bonne écoute!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette