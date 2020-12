Boucherville : propriété au cachet unique offrant un mariage harmonieux de texture et de matériaux.

Les amoureux des maisons rétro seront certainement charmés par cette incroyable maison à vendre.

La propriété construite en 1959 a conservé son charme de l’époque et propose un décor unique qui semble inspiré des maisons que l’on retrouve à Palm Springs.

À l’intérieur, un magnifique jardin intérieur trône au milieu de la propriété. C’est l’endroit parfait où faire pousser des plantes exotiques et siroter un bon cocktail.

Côté cuisine, on retrouve un îlot central tout en rondeur où l’on pourrait certainement tourner une émission de cuisine.

La maison possède un total de quatre chambres à coucher et de deux salles de bain.

Le sous-sol de la maison est sans aucun doute l’une des pièces les plus surprenantes de la maison. On y retrouve un décor figé dans le temps avec un bar, une table de billard, un foyer au bois à couper le souffle et des sofas où relaxer. C’est une pièce idéale pour faire la fête!

À l’extérieur, une belle et grande terrasse vous attend. Vous pourrez y faire des barbecues mémorables et en profiter pour faire une saucette dans la jolie piscine creusée.

Découvrez le décor complet de la maison dans la vidéo ci-haut!

Claude Vallée de Remax s'occupe de la vente de cette magnifique propriété pour 699 000$.