Chaînes publiques et privées: plus des trois quarts des Québécois veulent de la télé complémentaire

Les téléspectateurs québécois ont tout à gagner que les contenus des chaînes publiques complètent ceux des chaînes privées et non qu’ils leur fassent concurrence. C’est du moins ce que croient la grande majorité des Québécois sondés par la firme Léger à la suite d’une demande du Groupe TVA.

Ce dernier cherchait à obtenir l’opinion du public en raison du dépôt d’un projet qui devrait permettre à la Loi sur la radiodiffusion d’être modernisée. Au total, 78 % des gens interrogés ont parlé de l’importance de complémentarité et non de concurrence au petit écran.

Plus de personnes encore (81 %) croient en l’importance que les gouvernements précisent et simplifient les mandats des chaînes publiques d’ici, tout en évitant qu’ils recoupent ceux des chaînes privées.

«Il est fondamental que les diffuseurs publics et privés apportent une contribution distincte et complémentaire afin de continuer à innover et de préserver l’auditoire québécois. Il est donc important de traiter de cette question et d’agir sans délai, au bénéfice de notre système de radiodiffusion et des téléspectateurs d’ici», a mentionné mercredi France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu de Québecor Contenu, dans un communiqué.

«L’avenir de notre télévision et la diversité de son offre dépendent d’un écosystème équilibré où chaque diffuseur à son rôle à jouer», a notamment souligné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

La télé d’État visée

Une partie de ce sondage s’intéresse à la diffusion offerte sur les ondes des chaînes d’État Radio-Canada et CBC, ainsi que des contenus payants qui leur sont associés.

À cet effet, tout près des trois quarts des Québécois (74 %) trouvent «inacceptable» que seuls les abonnés de Tou.tv Extra aient accès à certaines des propositions.

Plus de la moitié des gens qui ont exprimé leur opinion disent également que, tant du côté francophone qu’anglophone, les réseaux publics doivent offrir plus de documentaires, de réalisations de journalisme d’enquête, de nouvelles locales et internationales, le tout en ayant un bouquet plus fourni de productions québécoises et canadiennes.

Le renouvellement des licences de Radio-Canada et de CBC fera l’objet d’audiences tenues par le CRTC le 11 janvier prochain. Le mandat des deux chaînes d’État sera le sujet d’une prise de position par Québecor le 19 janvier.