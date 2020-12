[EN DIRECT] COVID-19: les mesures sanitaires maintenues malgré le vaccin, prévient Arruda

L’arrivée imminente d’un vaccin ne signifiera pas un retour rapide à la vie d'avant, prévient de directeur national de la santé publique Horacio Arruda, lors d’un passage attendu en commission parlementaire où il s’est fait cuisiner par les partis d’opposition.

«Tant qu’on n’a pas atteint une masse critique [de personnes vaccinées], nous devrons maintenir ces mesures», a-t-il affirmé.

D’entrée de jeu, il a souligné que la santé publique observait un « relâchement » de la population quant aux suivis des règles. Et ce relâchement se fait sentir dans la hausse des cas et l’embouteillage dans les urgences. «Dimunez vos contacts, car le virus se nourri de contact humain. Chaque contact est un risque potentiel ».

Nous devons collectivement résister à la tentation de revenir à la vie d’avant avec l’arrivée d’un vaccin. «Le vaccin ne doit pas être vu comme un prétexte de relâche à la distanciation physique et au lavage des mains», a indiqué le Dr Arruda.

Un seul conseil: diminuer vos contacts, parce que le virus se nourrit de contact humain. Chaque contact est un risque potentiel.

L’année 2021 en sera une de «paradoxe et de mélange»: la campagne de vaccination cohabitera avec «d’autres cas et des éclosions».

Avis divergents?

Les partis d’oppositions avaient plusieurs questions pour le Dr Arruda. Le Parti libéral a mentionné les avis divergents de certains directeurs de santé publique, ou la non-utilisation des tests rapides de dépistage livrés par le gouvernement fédéral il y a plusieurs semaines.

Le directeur a rétorqué que son équipe planchait toujours sur une stratégie d’utilisation sécuritaire de ces tests moins précis que le test PCR utilisé à grande échelle par les laboratoires du Québec.

Quant aux avis divergents, les directeurs régionaux de santé publique sont « solidaires », a-t-il dit, et tout le monde a été « capable de vivre avec les décisions finales » qui ont été prises par le gouvernement. « Nous n’avons pas la prétention de n’avoir commis aucun faux pas, mais nous avons la certitude d’avoir donné les meilleurs avis en fonction de l’information qu’on avait », a-t-il affirmé.

La cheffe libérale Dominique Anglade lui a également demandé pourquoi le gouvernement a attendu jusqu’au 27 février pour faire des appels d’offres pour renflouer les stocks de matériel de protection, comme des gants et des masques.

Le Dr Arruda a précisé que lors d’une rencontre du 24 janvier avec la sécurité civile sur le plan pandémie, la discussion des équipements de protection a été soulevée. Mais il ne se souvient pas s’il avait lui-même effectué une recommandation à ce sujet. Il a souligné qu’il ne s’agissait pas de sa responsabilité directe.

Suivez le déroulement minute par minute

16h00 | Sur les écoles privées qui se sont procuré des purificateurs d’air. «C’est un risque potentiel, on n’a pas d’évaluation [...] On ne recommande pas, mais on ne va pas l’interdire», précise le Dr Massé.

15h59 | «Est-ce que ça peut nuire?» redemande M. Nadeau-Dubois. «Oui», répond le Dr Massé.

15h58 | «On travaille depuis un bon moment, déjà au mois de juin juillet dernier on a demandé de revoir toute l’information. Des rapports ont été préparés et seront disponibles prochainement», dit le Dr Richard Massé.

15h57 | «Est-ce que selon vous l’utilisation de purificateurs d’air peut-elle nuire à la lutte à la COVID», demande le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois

15h56 | Fin de la période de questions de la CAQ, début de la période de questions de Québec solidaire

15h56 | Sur la fermeture des écoles pendant la période des Fêtes : «C’est clair qu’en diminuant le nombre de contacts, ça va permettre aux gens de diminuer les infections», précise le Dr Arruda.

15h53 | Sur le défi de faire respecter les mesures sanitaires. «Je n’aime pas stigmatiser des groupes», lance le Dr Arruda.

15h50 | «Plus vite on va abaisser le nombre de cas, plus vite on va diminuer le nombre d’éclosions, plus vite on va être capable de faire de la réouverture progressive», dit le Dr Arruda

15h49 | Sur la prise de décision: «Devant une menace de mortalité importante, devant le fait que le système de soins peut être en péril, tout ça est interrelié». «C’est comme si on est sur un fil de fer tendu et qu’on doit prendre toutes ces considérations pour arriver à la meilleure décision à ce moment-là», image le directeur de la santé publique.

15h47 | «Dans un contexte d’épidémie où des gens meurent, c’est sûr que la santé physique devient un élément important, mais on sait que toute mesure pour sauver des vies a eu des conséquences. C’est clair qu’il va y avoir des impacts sur la santé mentale», ajoute le Dr Arruda

15h46 | «On nous voit sortir en épidémie, il y a des épidémies d’obésité, santé mentale, opioïdes, obésité chez les enfants. La santé publique c’est d’agir le plus en amont possible», explique le Dr Arruda.

15h42 | Au sujet des paliers d’alerte «qui en ont fait voir de toutes les couleurs», le député de Beauce-Sud veut savoir si c’est une idée du Dr Arruda. Celui-ci dit qu’il s’agit d’un résultat adapté au Québec de ce qui se fait ailleurs dans le monde.

15h39 | «L’Institut est indépendant et va donner de l’information à la santé publique. Le ministre, le directeur national et les directeurs régionaux ont le dernier mot», précise le Dr Arruda qui dit qu'il faut faire preuve de consensus et de cohérence dans le système.

15h36 | Le député de la CAQ dans Beauce-Sud Samuel Poulin s’interroge sur le rôle de l’INSPQ, de la Santé publique et du Dr Arruda.

15h35 | «Le 9 mars, étiez-vous surpris de voir que peu de personnes sont au courant de la gravité de la situation?» demande Mme Anglade? «Les gens étaient au courant de la situation, tout le monde était au courant, l’enjeu est toujours d’apprécier le risque qu’on voie ailleurs et comment il va nous atteindre. Les gens étaient préoccupés», répond le Dr Arruda.

15h33 | «On voyait ce qui se passait dans d’autres pays, on avait dit que c’était un syndrome important et que ça allait avoir un impact important sur notre système de soin. C’est pourquoi on a pris des mesures agressives à partir du 13 mars», dit le Dr Arruda sur le début de la crise.

15h32 | Le Dr Arruda ne croit pas qu’il y ait eu de recommandations écrites sur l’Achat d’équipements de protection et propose de faire des vérifications approfondies.

15h30 | Sur les équipements de protection. «Comme entendu dans le plan de pandémie, on a dit qu’il fallait revoir les stocks», dit le Dr Arruda.

15h30 | Mme Anglade interroge le Dr Arruda sur l’achat d’équipement de protection au début de la crise.

15h28 | Sur les traces écrites de la crise : le Dr Arruda propose de présenter à la commission un le document pour expliquer les vacances et les rassemblements de Noël. La commission accepte cette proposition.

15h26 | Mme Montpetit demande si c’est au Dr Arruda que revient l’arbitrage final. «Jusqu’à maintenant, on est toujours arrivé à un consensus», assure le Dr Arruda.

15h22 | Le Dr Arruda dit avoir parlé avec les autorités fédérales en janvier pour s’assurer qu’on ne diminue le nombre de jours de quarantaine pour les personnes qui reviennent de voyage et qu’il fallait maintenir les 14 jours.

15h20 | «Comment expliquez-vous la déclaration du ministre de la Santé», demande Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Santé.

15h19 | «Nous sommes à revoir l’ensemble de la procédure pour introduire le test rapide dans les meilleures conditions», dit le Dr Arruda.

15h17 | Le Dr Arruda assure que l’utilisation des tests rapides a été gérée par des groupes d’experts pour nous faire les recommandations adaptées à la réalité.

15h16 | «Allez-vous revoir votre position sur les tests rapides afin de tester le plus grand nombre de personnes asymptomatiques et pouvez-vous nous expliquer pourquoi différent de la position du Dr Fauci?», demande Mme Anglade

15h15 | La cheffe de l’opposition officielle Dominique Anglade remercie le Dr Arruda pour sa présence et pour le travail des derniers mois.

15h15 | Le Dr Arruda termine son allocution et la péride des questions commence.

15h14 | «Nous avons la certitude d’avoir toujours fait les meilleures recommandations à la lumière des informations.»

15h11 | «Le vaccin ne doit en aucun cas être vu comme un prétexte de relâchement aux mesures sanitaires», dit le Dr Arruda qui demande aux Québécois de réduire leurs contacts

15h10 | «Je le répète, le masque protège les autres avant de nous protéger nous-mêmes.»

15h08 | Le Dr Arruda revient sur le confinement du printemps, le déconfinement, le port du masque obligatoire en affirmant que le Québec était l'une des premières juridictions au pays à le faire.

15h06 | «Nos décisions sont prises sur les données probantes pratiques, l’évolution de la maladie, les décisions de l’OMS, la gestion des risques, l’équilibre entre la santé physique et des facteurs psychosociaux»

15h03 | «J'ai été le visage de la santé publique, le visage d'une équipe d'experts partout au Québec.»

15h00 | Le Dr Arruda fait une allocution devant les élus.

14h40 | Le Dr Arruda arrive à l'Assemblée nationale avant sa rencontre avec les élus.