États-Unis: plus de 3000 morts de la COVID-19 en 24 heures

WASHINGTON | Les États-Unis ont déploré mercredi plus de 3000 morts de la COVID-19 en 24 heures et plus de 220 000 nouvelles infections, un niveau frôlant les records, selon les données de l’université Johns Hopkins, qui font référence.

Les autorités sanitaires américaines s’attendaient à cette flambée après les déplacements de millions d’Américains à l’occasion de la fête de Thanksgiving il y a deux semaines, malgré les appels à rester chez soi.

Plus de détails suivront.