LACHANCE, Réal



À son domicile, le 7 décembre 2020, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Réal Lachance, conjoint de dame Caroline Tailleur. Il demeurait à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl est allé rejoindre son fils Patrick Lachance. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Ève (Alex Potvin) et Simon; les enfants de sa conjointe: Michaël et Joëlle Rouleau; Olivier Boucher qu'il considérait comme son fils; son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs: Claude (Guylaine Potvin), Odette (Jean-Luc Berger), Hélène (Bruno Lachance); de la famille Tailleur: Manon, Maxim (Geneviève Létourneau) et Nadia Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci infini au Dr Paul Bonenfant pour ses services, sa disponibilité, sa grande humanité et son amitié, ainsi qu'à l'équipe du Dr Louis Roy si réconfortante et chaleureuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070 rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc), H1N 9Z9. Par téléphone au 1(888) 768-6669 / site internet : www.pq.poumon.ca