La version réinventée de l’événement Huîtres et Merveilles, présentée par le Club Rotary de Québec au profit du Grand Village, qui consistait à acheter un panier rempli de produits de producteurs de la région de Charlevoix, a eu l’effet recherché. Pour chaque panier vendu au coût de 200 $, 100 $ étaient versés à la Fondation du Grand Village afin de l’aider à continuer sa mission auprès des personnes handicapées. Grâce à Patrick Perus, PDG de Polycor, qui avait accepté la présidence d’honneur de l’événement, au travail du comité organisateur, sous la présidence de Dino Marzaro, et à la participation de nombreux partenaires, Huîtres et Merveilles 2020 a permis d’amasser 107 667 $ pour le Grand Village. Bravo !

Une passion depuis 25 ans

Photo courtoisie

Huguette Marcoux, femme d’affaires depuis le début des années 1980, célèbre aujourd’hui le 25e anniversaire de sa clinique Clin D’Œil Esthétique, installée à Place des Quatre-Bourgeois, à Québec. Après une carrière d’infirmière, elle a ouvert un salon de bronzage sur le chemin Sainte-Foy ; puis, en 1995, sa clinique Clin d’Œil Esthétique, d’abord sur la Rive-Sud, à Saint-Nicolas, puis une succursale à Lévis et une troisième à Sainte-Foy en 2006. C’est en 2011 qu’elle a décidé de concentrer ses activités à Place des Quatre-Bourgeois. Bravo pour cette passion pour la beauté et le bien-être qui persiste depuis 25 ans.

Bonne retraite !

Photo courtoisie

Je me joins à l’équipe « D » du four à cuire, de l’Aluminerie Alcoa de Deschambault, pour souhaiter une bonne retraite à Sylvain Darveau qui quittera au cours des prochains jours après une belle carrière de 29 ans, dont 25 ans à titre de leader de l’équipe « D » qui compte 5 opérateurs. Le « Coq », comme le surnomment ses compagnons de travail, pourra en profiter pour parfaire son golf, sport qu’il affectionne particulièrement. Bonne retraite !

Belle façade

Photo courtoisie

Le Collège Saint-Charles-Garnier a répondu au récent appel de la Ville de Québec en illuminant sa façade avec grand éclat. Le personnel de la vie étudiante et celui de la salle Jean-Paul-Tardif ont uni leurs efforts afin de déployer ce projet qui est visible depuis le boulevard René-Lévesque tous les jours entre 16 h 30 et 22 h, et ce, jusqu’au 22 février 2021.

Anniversaires

Photo courtoisie

Anick Dumontet (photo), animatrice de Roue de fortune chez vous, 49 ans... Jeff Petry, défenseur pour les Canadiens de Montréal, 33 ans... Sandra Dorion, chanteuse de l’ex-groupe Nuance, 57 ans... Felicity Huffman, actrice américaine de télé, 57 ans... John Malkovich, acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain, 67 ans... Louison Danis, comédienne et actrice québécoise, 69 ans... Tom Kite, golfeur professionnel américain, 71 ans... Monique Miller, comédienne et actrice québécoise, 87 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 9 décembre 2019 : Jean Pagé (photo), 73 ans, animateur, commentateur et journaliste sportif... 2019 : Marie Fredriksson (photo), 61 ans, chanteuse du groupe suédois Roxette... 2016 : Marcel Leboeuf, 95 ans, ex-animateur, journaliste et directeur-gérant de CKCV pour ensuite poursuivre une seconde carrière en relations publiques à l’Université Laval... 2014 : Robert « Bob » Hébert, 91 ans, fondateur et propriétaire de la fameuse Tabagie 500, de la rue Racine à Chicoutimi jusqu’en 1977... 2013 : Eleanor Parker, 91 ans, actrice américaine... 2012 : Norman Joseph Woodland, 91 ans, l’inventeur du code-barres... 2010 : Fernand Houle, 77 ans, président fondateur d’EBC... 2003 : Paul Larivee, 72 ans, ancien joueur de hockey des Braves de Valleyfield et des Reds de Providence... 1998 : Archie Moore, 84 ans, détenteur du plus grand nombre de victoires par K.-O. de la boxe professionnelle avec 141 en 228 combats.