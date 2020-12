Humanité et compassion recherchées

Depuis des mois, la pandémie provoque le délestage de milliers de chirurgies. Elle retarde ou empêche parfois le dépistage de cancers. Jusque dans la maladie, la COVID-19 nous isole aussi terriblement.

Imaginez d’avoir un cancer. Imaginez en plus d’être obligé, sous la pandémie, de tout affronter seul – tests, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, etc. C’est inhumain, non ? Sauf pour le diagnostic et le premier traitement, c’est pourtant le cas.

D’où la requête reprise hier par les députés Marie Montpetit (PLQ), Harold LeBel (PQ) et Andrès Fontecilla (QS) de permettre l’accompagnement des personnes atteintes de cancer par un proche.

À la conférence de presse, cette demande avait un visage humain. Celui d’Isabelle Pomerleau, infirmière depuis 30 ans. Cet été, à 51 ans, après quatre mois de douleurs et de retards causés par les délestages de dépistage en oncologie, le diagnostic a frappé dur : cancer incurable.

Face à l’épreuve, elle veut que son mari puisse être présent à ses côtés. Partout. Elle demande aussi que tous les gens qui, sous l’ère covidienne, vivent ou vivront un cancer puissent être accompagnés d’un proche. Bref, que le ministère de la Santé le permette.

Besoin de base

Le soutien d’un proche dans la maladie, c’est un besoin de base. Comme l’air qu’on respire. Isabelle Pomerleau le dit superbement : sans son mari, elle ne sait même pas où elle en serait aujourd’hui.

Ne pas être seul devant la maladie est vital. À 35 ans, on m’avait diagnostiqué un cancer agressif. Sans la présence attentive de Murielle, ma grande amie d’enfance, je ne sais pas comment j’aurais pu passer à travers.

Tout au long des mois de chimio et de radiothérapie, Murielle était mon soleil. Toujours avec moi pour mes traitements. Toujours là dans ces longues journées qui n’en finissaient jamais.

Parce qu’en oncologie, tout est long. Très long. La patience, elle s’apprend là. Murielle me faisait rire quand j’en avais besoin. Quand mes larmes d’inquiétude montaient, elle me soutenait.

Le cancer, c’est comme être projeté dans le vide à répétition. La personne qui nous accompagne, c’est notre parachute. Sur tous les plans : émotif, physique, psychologique. Même en pandémie, on ne peut pas retirer ce droit aux malades. C’est insensé.

Souffrance de l’âme

Les trois élus présents aux côtés d’Isabelle Pomerleau l’ont dit clairement : les équipements de protection personnelle sont nécessaires pour les accompagnateurs, mais le vrai problème est ailleurs.

Andrés Fontecilla le résume bien : « Il n’y a pas seulement la souffrance physique, il y a aussi la souffrance de l’âme, la souffrance sentimentale, la souffrance de l’être humain. Ça aussi, le système de santé doit s’en occuper. »

Pour Harold LeBel, « les gens au gouvernement sont conscients que ça n’a pas de sens, qu’il faut corriger la situation ». Pour Marie Montpetit, ces « réflexions doivent être faites pour garder de l’humanité dans le réseau ».

Regardant son mari avec amour, Isabelle Pomerleau est allée à l’essentiel : « Il est mon ange gardien. Vraiment. Il faut que je le dise. C’est mon support moral et affectif. J’ai besoin de lui pour traverser ça. Je ne sais même pas si c’est mon dernier Noël ».

Toute personne aimante qui, dans la maladie, est là, pour vrai, à nos côtés, est un ange gardien. Au gouvernement, on le sait. L’important est d’agir.