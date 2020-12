Joe Biden et Lloyd Austin: le président élu doit être irréprochable

Joe Biden annonçait récemment la nomination historique de Lloyd Austin au poste prestigieux de secrétaire à la Défense. Si on confirmait cette nomination, le général à la retraite deviendrait le premier Afro-Américain à gérer le Pentagone.

Si les compétences et l’expérience d’Austin lui confèrent les qualités requises pour bien s’acquitter de la tâche, le choix de ce vétéran ne fait pourtant pas l’unanimité. Pourquoi? Parce qu’en arrêtant son choix sur lui, Joe Biden va à l’encontre d’une loi adoptée en 1947.

Amendée en 2008, cette loi exige qu’un ancien général, pour occuper ce poste, n'ait pas été impliqué dans les affaires militaires depuis sept ans. Or le général Austin n’est un civil que depuis quatre ans. Pour qu'on lui permette de gérer la Défense américaine, il lui faudrait donc une forme de dérogation.

Aussi Joe Biden est-il placé devant deux défis s’il refuse de modifier son choix: il doit obtenir une confirmation d’un Sénat très divisé, ainsi qu'une loi qui permettrait au candidat retenu de contourner celle de 1947.

Si on s’attend à ce que Mitch McConnell et les républicains menacent de faire dérailler le processus de confirmation, il ne faudrait pas sous-estimer les hésitations de nombreux démocrates. Plusieurs sénateurs du Parti démocrate rappellent qu’on ne badine pas avec la loi de 1947, et qu’elle fut votée pour permettre au pouvoir civil d’avoir le dernier mot sur le pouvoir des militaires. Une forme de contrepoids souhaité par les Pères fondateurs.

Autre embûche pour Biden: en défiant la loi et en exigeant une dérogation, il imiterait Donald Trump. Lorsque ce dernier a choisi James Mattis pour diriger le Pentagone en 2017, l’ancien général du corps des Marines n’était retraité que depuis 2013. Il devenait ainsi le deuxième secrétaire à la Défense à bénéficier d’un traitement de faveur depuis 1947.

Conscient que son choix ne fait pas l’unanimité, Joe Biden expliquait hier sa décision dans un texte publié sur le site de The Atlantic. S’il insiste d’abord sur les brillants états de service d’Austin et met en évidence ses qualités de négociateur posé et calme, il justifie également sa sélection par leur ancienne collaboration. Biden connaît bien le général et a confiance en lui. Est-ce assez pour justifier de contourner une norme importante?

À mon avis, le président élu doit retirer la candidature du général Austin. Non parce qu’il a démérité, mais bien parce qu’après quatre années de remise en question des institutions et des contrepoids mis en place pour préserver l’équilibre des pouvoirs, Biden doit être irréprochable sur ce point. S'il veut restaurer la confiance des Américains, il doit se tourner vers un autre candidat ou une autre candidate.

Le nouveau président a promis un cabinet plus représentatif de la démographie de son pays, mais le sacrifice de la candidature d’un premier Afro-Américain à la Défense, pour déplorable qu’il soit, est nécessaire.

S’il souhaite marquer l’histoire et maintenir le cap sur la représentativité, Joe Biden ne devrait pas manquer de bonnes candidatures. On a d’ailleurs souvent mentionné que, s’il nommait Michèle Flournoy, il en ferait la première femme à diriger le Pentagone. Moins populaire auprès de l’aile progressiste des démocrates, elle a cependant toutes les qualités requises.