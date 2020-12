Elle ne savait pas que son vieux billet de loto valait 55 millions $

Une dame de l’Outaouais a eu la surprise de sa vie mardi soir lorsqu’elle a fait valider son vieux billet de Lotto Max, le terminal lui annonçant en grande fanfare qu’elle venait de gagner 55 millions $.

Son nom n’est pas encore connu et il n’a donc pas été possible de la localiser mercredi afin de lui parler, mais le gérant du commerce où elle a fait valider son billet a pu témoigner de l’émotion qui a envahi la gagnante.

La scène s’est déroulée vers 21 h 15 à la station-service Shell de la montée de la Source, à Cantley, à une quinzaine de kilomètres au nord de Gatineau. La femme, dans la soixantaine selon Michel Faubert, le gérant, n’avait aucune idée qu’elle détenait le billet gagnant du 30 octobre dernier, encore moins qu’il valait cette somme.

«Le commis en poste m’a téléphoné pour me dire qu’un client venait de gagner le gros lot. Je lui ai dit de barrer la porte et d’attendre mon arrivée. Cinq minutes plus tard, la dame était encore en état de choc», a raconté M. Faubert.

Ce dernier a revérifié le billet et le résultat de la valideuse pour en arriver à la même conclusion.

«C’est spécial! C’est une très belle expérience qu’on ne vit qu’une fois», a-t-il confié. «Je suis bien content pour elle. Les bonnes nouvelles sont rares en ces temps de pandémie.»

Pas au courant

Loto-Québec avait fait un rappel dans les médias le 18 novembre afin de trouver le ou les gagnants de ce gros lot. La femme n’avait jamais eu vent de cet avis de recherche, continuant son petit train-train quotidien.

Pire encore, elle ne se souvenait même plus où elle s’était procuré le billet! Le numéro de détaillant a permis de confirmer qu’il avait été acheté à l’épicerie IGA voisine qui appartient aux mêmes propriétaires, Pierre et Christine Charles, que la station-service.

La gagnante s’est manifestée mercredi auprès de Loto-Québec qui doit toutefois procéder à diverses vérifications avant de faire le grand dévoilement.

Outaouais : Un millionnaire trouvé, un autre recherché

Un autre résident de l’Outaouais est devenu millionnaire mercredi grâce au Lotto Max.

Claude Perron a remporté le Maxmillion du tirage du 1er décembre. Il s’était procuré son billet spontanément au Dépanneur Super 7 de Papineauville.

Le gagnant souhaite utiliser ce gain pour s’acheter une voiture, rénover l’intérieur de sa maison et, une fois la pandémie terminée, visiter Tahiti et la côte ouest canadienne

Millionnaire recherché

Loto-Québec est par ailleurs toujours à la recherche du gagnant d’un autre lot de 1 000 000 $, remporté cette fois à Gatineau au Québec Max.

Il reste toutefois moins d’un mois au détenteur du billet chanceux pour se manifester, car la combinaison gagnante (02-09-10-16-25-29-49) a été annoncée le 5 juillet 2019.

En raison de la pandémie, la période de réclamation a été prolongée jusqu’au 3 janvier 2021 dans ce cas précis.