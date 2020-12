Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, exhorte Justin Trudeau à agir sur la loi 101

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, salue l’appel de six ex-premiers ministres du Québec à l’application de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale et demande maintenant au premier ministre Justin Trudeau de soumettre au vote un projet de loi bloquiste déposé aux Communes.

Les anciens premiers ministres Pierre Marc Johnson, Daniel Johnson, Lucien Bouchard, Jean Charest, Pauline Marois et Philippe Couillard ont manifesté leur appui, mercredi, à ce que la Charte de la langue française s’applique à de telles entreprises, comme les banques, en sol québécois.

«Aujourd’hui, au moment où nous traversons une grave crise sanitaire, dont les conséquences culturelles, sociales et économiques marqueront l’avenir, nous voulons joindre nos voix à celles des élus de l’Assemblée nationale. Les fonctions que nous avons occupées nous ont placés au cœur de la promotion et de la défense de la francophonie en Amérique, une responsabilité unique et une situation fragile qui exigeront de tous les élus une vigilance de tous les instants», peut-on lire dans leur déclaration.

Dans la foulée, M. Blanchet réclame que le gouvernement Trudeau fasse en sorte que les élus fédéraux se prononcent bientôt sur un projet de loi d’initiative bloquiste visant justement à assujettir les compagnies de juridiction fédérale à la loi 101 au Québec.

«Je demande au premier ministre Trudeau d’appeler la loi C-254 pour qu’elle soit votée, puisqu’elle est l’objet d’un très très large consensus de tous les anciens premiers ministres, de l’Assemblée nationale du Québec et de l’essentiel de la Chambre des communes, pour qu’on puisse enfin régler ça», a-t-il dit en point de presse mercredi.

«Ça donne l’occasion au premier ministre Trudeau, une fois, pour de vrai, de poser un geste qui démontrera qu’il n’est pas indifférent», a-t-il ajouté.

En plus du Bloc, les autres principaux partis d’opposition à Ottawa, soit le Nouveau Parti démocratique et le Parti conservateur, sont aussi en faveur de cet élargissement de l’application de la Charte de la langue française.

Jusqu’à présent, les libéraux ont évité de s’engager sur la question. Le premier ministre Trudeau a néanmoins causé la surprise, il y a quelques semaines, en disant appuyer la loi 101 «dans ce qu’elle fait pour le Québec».

«En ce qui a trait à la loi 101, nous reconnaissons que, pour que le Canada soit bilingue, le Québec doit être d'abord et avant tout francophone», avait-il dit aussi aux Communes.