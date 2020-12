Le père Noël se cache à Montréal. Voici où le trouver !

Votre famille est déçue de ne pas pouvoir assister au défilé du père Noël cette année ? Rassurez-vous : le héros joufflu et sa joyeuse bande de lutins taquins se cachent tout de même au centre-ville, et il est possible de les y retrouver !

Cette année, la toute nouvelle activité Sur les traces du père Noël, une initiative de Montréal centre-ville en coproduction avec Dotti & Cie, fait vibrer la magie des Fêtes dans la métropole jusqu’au 28 décembre. Au programme : des parcours pour enfants sécuritaires et gratuits, des prix à gagner et surtout, de véritables bourrasques de plaisir!

Enquêteurs en herbe, à vos loupes!

Procurez-vous en ligne le passeport Sur les traces du père Noël pour découvrir les deux trajets étincelants prévus pour petits et grands. La mission ? Aider le père Noël et son fidèle Rudolph à assurer un merveilleux temps des Fêtes à tout le Québec – rien de moins !

Le premier trajet, celui des lutins taquins, s’adresse aux petits âgés de 3 ans et plus. Pour en ressortir vainqueur, il faudra partir à la recherche des habits du père Noël dissimulés dans les commerces de la rue Sainte-Catherine par les petits vilains lutins des Fêtes. La quête peut se réaliser en moins d’une heure, histoire de bien se dégourdir avant le chocolat chaud !

Le second trajet, La mission de Rudolph, est conçu pour les enfants âgés de 10 ans et plus et pour adultes au coeur d'enfant! Il consiste en une aventure remplie d’énigmes où l’objectif est d’aider le chef des rennes à faire décoller le mythique traineau du père Noël. À la fois éducatif et ludique, ce trajet combine des découvertes sur la ville de Montréal à une recherche de quatre éléments de la nature nécessaires au démarrage du véhicule. Prévoyez environ 2h00 pour le réaliser.

Encore plus de festivités

Sortez crayons et papier pour rédiger en famille des lettres adressées au père Noël. Déposez-les ensuite dans la boîte aux lettres du char allégorique où les enfants pourront y voir un père Noël format géant.

Trois chars allégoriques du traditionnel défilé seront stationnés sur l’avenue Sainte-Catherine. Le centre-ville scintillera également grâce à plus de 700 installations lumineuses dispersées à travers les rues. La conception artistique des parcours et de ces installations est signée par nul autre que Joël Legendre!

Enfin, en remplissant le coupon de votre passeport en ligne et en participant à Sur les traces du père Noël, vous pourriez gagner gros ! Chaque semaine, un tirage de cinq lots de 1000$ en chèques-cadeaux des commerces du centre-ville sera effectué. Le total des prix s’élève à 20 000$! Bonne chance à tous !

Un Noël différent, mais tout aussi magique

Ce temps de célébration est parfois difficile pour plusieurs. Vous vous sentez l’âme généreuse ? Sachez qu’il sera possible de faire des dons de jouets de seconde main qui seront ensuite restaurés avant d’être remis à un organisme de bienfaisance, La maison à petits pas.

Qui plus est, avec la pandémie qui perdure, petits et grands commerces du centre-ville ont besoin de soutien pour passer au travers de la crise. Si vous le pouvez, n’hésitez pas à les encourager !

L’activité Sur les traces du père Noël à faire en famille et les rues illuminées du centre-ville vous attendent pour une séance d’emplettes des Fêtes qui sera assurément mémorable! Pour encore plus de magie, notez que le stationnement y est toujours gratuit durant les week-ends.

Cette année, profitez de la magie des Fêtes de manière sécuritaire et amusante grâce à l’activité gratuite Sur les traces du père Noël, une véritable féérie pour tous les Montréalais !