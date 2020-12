Les 25 plus grands joueurs de l’histoire de la MLS dévoilés

Soulignant ses 25 ans d’existence, la Major League Soccer (MLS) a dévoilé mercredi la liste des 25 plus grands joueurs de son histoire, celle-ci comprenant les noms de David Beckham et du Canadien Dwayne De Rosario.

Du côté de l’Impact de Montréal, aucun athlète n’a été retenu, pas même Ignacio Piatti ou Didier Drogba. Son entraîneur-chef actuel, Thierry Henry, n’est pas dans le groupe des 25 non plus, lui qui a évolué avec les Red Bulls de New York de 2010 à 2013 inclusivement.

Manifestement, les joueurs ayant remporté des titres ont été privilégiés.

«Deux fois champion de la Coupe MLS et gagnant deux fois du Supporters’ Shield [remis au meilleur club de la saison régulière] en six saisons», a-t-on ainsi souligné, à propos de Beckham, qui a porté les couleurs du Galaxy de Los Angeles de 2007 à 2012.

Le nombre d’années de service a aussi joué un rôle dans les sélections : c’est pourquoi une légende de la ligue comme Kyle Beckerman s’y retrouve, et que Zlatan Ibrahimovic, l’un des meilleurs attaquants des 20 dernières années au niveau international, n’y est pas, même s’il fut extrêmement prolifique dans ses deux années passées avec le Galaxy.

Parmi les joueurs sélectionnés, il y a l’ancien attaquant du Toronto FC Sebastian Giovinco ainsi que le vétéran des Earthquakes de San Jose Chris Wondolowski, le meilleur buteur à vie de la MLS avec 166 filets. Bradley Wright-Phillips, actuellement avec le Los Angeles FC, Josef Martinez, de l’Atlanta United FC, de même que les anciens joueurs Landon Donovan et Robbie Keane ont également été choisis.

La MLS souligne la présence de neuf nationalités parmi les joueurs du top 25. Ces mêmes athlètes ont évolué pour 20 équipes différentes du circuit pendant leur carrière, mais aucun avec l’Impact.

Voici la liste des 25 plus grands joueurs de l’histoire de la Major League Soccer

• Jeff Agoos

• Kyle Beckerman

• David Beckham

• Carlos Bocanegra

• Dwayne De Rosario

• Clint Dempsey

• Landon Donovan

• Marco Etcheverry

• Robin Fraser

• Sebastian Giovinco

• Kevin Hartman

• Cobi Jones

• Robbie Keane

• Chad Marshall

• Josef Martinez

• Tony Meola

• Jaime Moreno

• Eddie Pope

• Preki

• Steve Ralston

• Nick Rimando

• Carlos Valderrama

• Diego Valeri

• Chris Wondolowski

• Bradley Wright-Phillips