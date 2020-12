Les Francs-tireurs déposent leurs armes

Si Richard Martineau et Benoît Dutrizac n’ont laissé transparaître aucune émotion en enregistrant la dernière des Francs-tireurs, c’est une tout autre histoire en coulisses.

Une fois les caméras éteintes, Richard Martineau raconte avoir vécu « un moment assez difficile » en sortant de l’ancien dépanneur de Verdun qu’ils utilisaient comme studio depuis des années. En voyant la pancarte « À louer » sur l’immeuble, le chroniqueur et animateur a craqué. « C’était tough. J’ai pleuré. Mais j’ai aussi pensé qu’on avait fait une belle ride. »

La fin des Francs-tireurs a également ébranlé Benoît Dutrizac. En entrevue au Journal, ce dernier se montre toutefois plus avare de détails quand vient le temps de raconter comment l’événement l’a affecté.

« C’était émotif. Surtout après. À cause du coronavirus, on n’a pas fait de wrap party. On n’a pas pu prendre un moment. On s’en est allé chacun chez soi après s’être promis qu’après la pandémie, on organiserait quelque chose. »

Les francs-tireurs s’éteint après 23 ans de loyaux services. Il s’agit d’une décision de Télé-Québec, qui accueillait en janvier son nouveau directeur des programmes, Richard Haddad.

Photo d'archives

Des années tumultueuses

Produit par Zone 3, le magazine socioculturel était originalement piloté par Richard Martineau, Benoît Dutrizac et Laurent Saulnier. Les rênes de l’émission ont changé de mains à quelques reprises au fil du temps. Patrick Lagacé a notamment remplacé Dutrizac pendant huit saisons, avant qu’il réintègre son poste en 2013. Au téléphone, le principal intéressé parle de 23 années tumultueuses.

« Il s’est passé plein d’affaires : des départs, des arrivées... Il y a des gens qui gardent un bon souvenir des Francs-tireurs. D’autres, un peu moins... C’est comme toute bonne histoire de groupe. Ce n’est jamais la perfection », résume Benoît Dutrizac.

Durant son règne, l’émission Les francs-tireurs a remporté plusieurs prix Gémeaux, en plus d’être élevée au rang des Immortels par l’Académie en 2006.

« Au départ, j’étais sûr que c’était pour disparaître après un mois, commente Richard Martineau. On tournait dans des motels miteux. Je n’en reviens pas qu’on ait duré aussi longtemps. »

Uniformisation du discours

Même s’il reconnaît qu’en télévision, une longévité comme celle des Francs-tireurs relève de l’exception, Richard Martineau aurait souhaité rester en ondes encore longtemps.

« Avec le mouvement woke, la cancel culture qui fait qu’on marche tous sur des œufs... Je trouve que l’émission est encore plus pertinente qu’avant. Je voyais Les francs-tireurs comme une figure de résistance à tout ce côté gnangnan et gentil. Je n’ai pas envie de pleurer la bouche pleine, mais Télé-Québec offre de plus en plus une programmation où tout le monde pense pareil. Avec notre vision des choses un peu plus cynique, on détonnait. »

Même son de cloche du côté de Benoît Dutrizac, qui redoute une trop grande uniformisation du discours.

« Ce que j’aimais des Francs-tireurs, c’est qu’on n’avait pas de gangs. On recevait toutes sortes de gens. Notre but, c’était d’échanger pour qu’on apprenne quelque chose. »

Photo courtoisie, Télé Québec

La « censure bienveillante »

Quatre mois après avoir appris que Télé-Québec prévoyait débrancher Les francs-tireurs, Benoît Dutrizac n’a toujours pas digéré la nouvelle. Cet été, le diffuseur parlait d’une décision qui s’inscrivait dans « une stratégie globale de programmation ».

« Je n’ai pas le recul nécessaire pour apprécier notre parcours, explique le journaliste. Je suis dans l’œil du cyclone. Je vois juste le travail qu’il reste à faire. Je vois les curés crinqués qui font les leçons de morale à tout le monde. Je vois cette espèce de censure bienveillante qui s’impose un peu partout. Cette attente constante sur Twitter que quelqu’un mette le pied de travers pour sauter dessus en meute. C’est vraiment un réflexe de lâche. Ça m’inquiète. Et on n’aura plus un mot à dire là-dessus. C’est un peu frustrant. »

« Je ne sais pas ce qu’on va retenir des Francs-tireurs, mais je pense que c’était une émission nécessaire », conclut Dutrizac.

Une dernière sans tambour ni trompette

C’est sans rétrospective, montages de meilleurs moments ou long discours émotifs que Richard Martineau et Benoît Dutrizac clôtureront l’aventure des Francs-tireurs ce soir.

Télé-Québec ayant décidé de débrancher l’émission d’affaires publiques après 23 saisons et demie, les deux animateurs ont choisi de tirer leur révérence sans flafla, en proposant des entrevues avec François Legault et Kim Thuy.

« Étant donné que ce n’est pas notre choix d’y mettre fin, on a fait l’émission comme on l’aurait fait en temps normal, déclare Benoît Dutrizac au Journal. On n’avait pas envie de bilan. On n’avait pas envie de commémoration. »

Clin d’œil aux Soprano

Les animateurs ont toutefois tourné un sketch spécial pour l’occasion. Cette séquence d’une minute sera présentée en toute fin d’heure. Elle montre Richard Martineau et Benoît Dutrizac, respectivement déguisés en lutin de Noël et en père Noël, se diriger sans grand entrain au Centre local d’emploi de Longueuil. La paire commence à discuter, et pendant que l’un pose une question à l’autre, le son et l’image coupent sèchement, sans qu’on puisse connaître la suite.

Cette interruption, un clin d’œil au célèbre dénouement des Soprano­, vise à refléter le sort réservé au rendez-vous hebdomadaire, « stoppé en plein vol », commente Benoît Dutrizac.

Un bon cru

Après avoir regardé en intégralité cette dernière édition des Francs-tireurs­­­, on peut affirmer qu’il s’agit d’un chant du cygne discret, mais réussi.

Benoît Dutrizac aborde – sans complaisance – une grande variété de sujets avec François Legault. Du racisme systémique au projet d’étendre la loi 101 aux cégeps, en passant par l’UPAC, sa relation avec le Dr Arruda et l’Association des libraires du Québec, il entraîne le premier ministre sur plusieurs terrains glissants.

Pour sa part, Richard Martineau s’intéresse au dernier livre de Kim Thuy, son fils autiste non verbal, sa vision du racisme systémique (« On est capable de faire mieux ») et son arrivée au Québec du Vietnam par bateau.

► Télé-Québec diffuse la dernière émission des Francs-tireurs ce soir à 21 h.