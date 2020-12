On s’approche d’une saison

Il y aura une saison 2020-2021 dans la LNH. C’est du moins ce que laissent présager les pourparlers qui se tiennent depuis ce week-end entre le circuit Bettman et l’Association des joueurs.

Puisque les deux parties ont finalement convenu de ne plus discuter des clauses financières qui apparaissaient dans le plan de relance ratifié en juillet, plus rien ne semble pouvoir freiner la reprise des activités. Pas même la pandémie.

Une source bien au fait du dossier a indiqué au Journal que le bureau des gouverneurs de la LNH se réunira aujourd’hui, virtuellement il va sans dire. Chacun des 31 propriétaires sera alors informé des détails de ce retour au jeu.

Déjà, on en connaît les grandes lignes. Lundi, Pierre Lebrun et Darren Dreger de TSN, ainsi qu’Elliotte Friedman, de Sportsnet, ont été les premiers à avancer que la LNH et l’Association des joueurs (AJLNH) planchaient sur un calendrier de 56 matchs qui s’amorcerait le 13 janvier. Au préalable, les équipes tiendraient un camp d’entraînement de 10 jours.

Comme ce fut le cas à la suite du lock-out qui avait retardé le début de la campagne 2012-2013, il n’y aurait aucun match préparatoire.

Sans oublier la création d’une division canadienne où toutes les rencontres du CH se feraient contre les six autres équipes du Canada.

Le CH en zone rouge

La coquille a beau avoir pris forme, il reste tout l’aspect logistique à régler. Et, en raison de la pandémie, le plan risque de ne pas être uniforme.

Selon notre source, les bulles, qu’elles soient stables ou rotatives, ne sont pas dans les cartons. On souhaite, dans la mesure du possible, que les équipes jouent dans leur domicile habituel. C’est donc dire que certaines pourront jouer devant spectateurs et que d’autres devront le faire à huis clos.

D’autres encore, selon les règles sanitaires en vigueur dans leur région, pourraient se voir dans l’obligation de déménager de façon temporaire.

D’ailleurs, sera-t-il possible pour le Canadien de même songer à tenir un camp d’entraînement à Montréal ou à Brossard, deux zones rouges ? Devra-t-il déménager en zone jaune ou orange ?

« Ce sont des discussions que nous devrons poursuivre et finaliser avec les autorités. Nous n’avons rien à annoncer pour l’instant », s’est limité à répondre Paul Wilson, vice-président communications du Canadien.

Du côté des Golden Knights de Vegas, on se réjouit.

« [Le début de saison] pourrait être repoussé d’une semaine ou deux [par rapport au 13 janvier], mais nous jouerons au hockey et ce sera au T-Mobile Arena », a indiqué Bill Foley, le propriétaire des Golden Knights, lundi, dans une entrevue à Fox Business.

« Malheureusement, ce ne sera pas devant nos partisans. C’est dommage puisque notre équipe a l’intention de remporter la coupe Stanley », a-t-il ajouté.

Règlements spéciaux

La disponibilité des tests, la possibilité de vacciner les joueurs et les protocoles sanitaires à suivre sont des questions qui devraient être abordées aujourd’hui. Idem pour la structure du calendrier comme la date limite des transactions, la formule des séries et la date limite où pourra être remportée la coupe Stanley. Rappelons que les Jeux olympiques de Tokyo se mettront en branle le 23 juillet et que tout doit être terminé avant cette date.

Espérons, également, que la LNH ait prévu des dates tampons dans le cas où des éclosions forceraient le report de matchs.

D’ailleurs, un autre intervenant a soutenu que la LNH songerait à instaurer une réglementation spécifique à la COVID-19. Par exemple, en ce qui a trait aux rappels de joueurs. On voudrait éviter qu’une formation vive le même calvaire que les Broncos de Denver.

La semaine dernière, l’équipe de la NFL a été privée de ses trois quarts-arrière pour des raisons liées à la COVID-19. Ils ont dû se rabattre sur Kendall Hinton, un receveur de passes, pour occuper cette position névralgique.

Jeremy Jacobs mécontent

Bref, la confiance règne. Cependant, rappelons que deux tiers des gouverneurs doivent appuyer le plan de relance pour que celui-ci soit adopté. Apparemment, en raison des questions financières débattues avec les joueurs, plusieurs d’entre eux seraient en furie, dont le très influent propriétaire des Bruins, Jeremy Jacobs.

De même, une poignée de propriétaires, venant principalement de petits marchés, ne souhaiterait pas reprendre l’action sans concessions supplémentaires de la part des joueurs.

Cela dit, il faudra prendre une décision rapidement si on souhaite, effectivement, amorcer la saison le 13 janvier. Car si les joueurs doivent se plier à une quarantaine de 14 jours avant de se rapporter à leur équipe, ils devront être au courant du plan d’ici une semaine.

Encore plusieurs questions en suspens

Dates à déterminer

Date limite des transactions ?

Date du début des séries éliminatoires ?

Date limite pour la remise de la Coupe Stanley (ne pas oublier que le 23 juillet, c’est l’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo)

Formule à privilégier

Normale (chaque équipe dans sa ville) ?

Bulles (comme lors des séries éliminatoires) ?

Bulles rotatives (les équipes entreraient dans des bulles par groupe, joueraient quelques matchs et en ressortiraient) ?

La structure sera-t-elle coulée dans le béton ou évolutive selon la pandémie ?

Incidence de la pandémie

Tests ?

Vaccins ?

Division canadienne ?

Spectateurs ou matchs à huis clos ?

Dates tampons en cas d’éclosion ?

Zone rouge