Qu’avez-vous cherché en 2020 sur Google?

Qu’est-ce que nous avons voulu chercher, savoir ou comment faire? Toutes ces questions ont trouvé réponse sur Google.

À noter que les listes suivantes reflètent les tendances de recherches, à savoir celles qui ont connu une hausse de popularité sur une période précise en 2020 en comparaison de celles en 2019.

L’année en recherche au Québec 2020 sur Google

Au moins six des dix recherches faites au Québec cette année sont liées de près ou de loin à la pandémie : le coronavirus, le populaire logiciel de vidéoconférence Zoom pour le télétravail, le programme PCU, le Panier bleu sur l’achat local, les points de presse de François Legault et les écoles ouvertes.

Coronavirus Zoom Élections américaines 2020 PCU Martin Carpentier Kobe Bryant Titres d’Air Canada Panier bleu Point de presse Legault Écoles ouvertes

L’année en recherche au Canada 2020

Si on inclut tout le pays, ce sont les élections américaines qui ont le plus attiré l’attention des Canadiens avec des recherches classées en première, en neuvième et en dixième positions.

Les recherches liées par la pandémie obtiennent la deuxième, la quatrième et la sixième places. Ici, « CERB » signifie Canada Emergency Response Benefit, l’équivalent anglais de la Prestation canadienne d’urgence.

Comme un cheveu dans une soupe, les recherches sur le dictateur nord-coréen Kim Jong Un se sont classées en septième place, sans doute en raison des étonnantes relations copains-copains avec le président Donald Trump.

Élections américaines Coronavirus Kobe Bryant Zoom Raptors CERB Kim Jong Un Naya Rivera Joe Biden Trump vs. Biden

Top recherches – Comment...? au Québec 2020

Comment faire ceci ou cela, la réponse n’est jamais bien loin en tapant sur un clavier. Plusieurs requêtes sont en lien avec les nouvelles habitudes ou façons de faire dans notre état de confinement.

Si vous vous demandez ce que sont des robux ? C’est un type de monnaie virtuelle utilisée dans le populaire jeu Roblox lancé en 2018.

Comment faire un masque ? Comment perdre du poids ? Comment rembourser la PCU ? Comment couper les cheveux d'un homme ? Comment acheter des actions ? Comment avoir des robux gratuits ? Comment enlever des faux ongles ? Comment faire pousser un ananas ? Comment faire du Purell maison ? Comment faire de la levure ?

Top recherches – Quand...? au Québec 2020

Quand rembourser la PCU ? Quand se faire tester pour la Covid ? Quand faire un test de grossesse ? Quand planter des légumes ? Quoi faire quand on s'ennuie ? Quand changer le détecteur de fumée ? Quand changer un câble électrique maison ? Quand arroser un poinsettia ? Quand semer du gazon ? Quand changer les pneus ?

Top recherches - Nouvelles canadiennes 2020

Pour se renseigner, les moteurs de recherche n’ont pas leur pareil. Sur Google, l’influence de la Covid-19 s’est fait sentir. Les Canadiens ont surtout voulu s’informer sur le coronavirus, la PCU et les conférences du PM Trudeau. En raison d’un test positif à la Covid en début d’année, la femme de Justin arrive en neuvième position et, plus étonnant encore, Safia Nolin, qui, d’un océan à l’autre, apparaît en dixième place à cause de la controverse avec Maripier Morin.

Coronavirus CERB/PCU Titres d’Air Canada Fusillades en Nouvelle-Écosse #BlackoutTuesday Black Lives Matter Conférence de presse Trudeau Prolongation CERB/PCU Sophie Grégoire Trudeau Safia Nolin

Top recherches de recettes au Québec 2020

Recette de pain Ricardo Recettes de Geneviève O'gleman Burrata recette Recette pâte à pizza Recette café glacé Recette Sloppy Joe Recette pain doré Recette de pain sans levure façon Ricardo Recette vinaigrette César Recette pieuvre

