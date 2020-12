Son Altesse Trump Ier et le droit de pardon

Les États-Unis, les plus grands donneurs de leçon de la planète, toujours prêts à dénoncer les dérogations aux règles de droit, acceptent que leur président puisse jouir du privilège régalien de gracier. George III, nous voilà !

Donald Trump envisage de pardonner ses trois enfants et son avocat, Rudy Giuliani, avant même qu’ils ne soient inculpés. Accorder des pardons anticipés est presque une tradition aux États-Unis. Gerald Ford a gracié Richard Nixon, jamais accusé de quoi que ce soit, de « toutes les infractions contre les États-Unis ».

Les présidents, ça pardonne énormément

Tous les complices de Ronald Reagan dans l’affaire Iran-Contra ont échappé à la justice ou ont obtenu un pardon. Caspar Weinberger, son secrétaire à la Défense, l’amiral John Poindexter, son conseiller à la sécurité nationale, Oliver North, le responsable des « coups de salaud » au Conseil national de sécurité, ont été trouvés coupables de multiples forfaits. Mais leurs condamnations ont été annulées par Bush père en 1991, lorsqu’il est devenu président. En tant que vice-président, Bush était le co-conspirateur de Ronald Reagan qui a approuvé toute l’affaire, même s’il prétendait que tout s’était fait à son insu. Malgré l’interdiction du Congrès, ses principaux collaborateurs vendaient des armes à l’Iran afin de financer la guérilla des Contras au Nicaragua.

Bill Clinton a accordé un pardon présidentiel au traficoteur démocrate Marc Rich, alors même qu’il était recherché par le FBI. La femme de Rich venait de faire un don substantiel à sa future bibliothèque présidentielle. C’était la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un criminel en cavale obtenait un pardon présidentiel.

Certains avaient tenté de justifier le pardon de Ford à Nixon en disant que cela avait aidé le pays à se réconcilier après le scandale du Watergate. Le démocrate Jimmy Carter s’est inspiré de l’exemple de Ford, et n’a pas poursuivi Henry Kissinger, complice de Nixon dans la décision criminelle de bombarder les villes nord-vietnamiennes­­­.

L’unité nationale a également été invoquée par Barack Obama, qui n’a pas poursuivi son prédécesseur George W. Bush, le vice-président Cheney et le secrétaire à la Défense Rumsfeld pour avoir, entre autres crimes, autorisé la torture en contravention des lois américaines et internationales.

Trump peut-il se pardonner ?

Les avis des experts en droit constitutionnel varient à ce sujet. Une chose est certaine. Cela ne pourrait s’appliquer qu’à des crimes fédéraux. L’enquête actuelle du procureur du district de Manhattan sur Trump et ses enfants ne serait pas couverte par son pardon. Et si Trump et ses enfants devaient être condamnés, ils pourraient aller en prison.

La Cour suprême ne s’est jamais prononcée sur la valeur d’un pardon par anticipation. Elle devra le faire si jamais le bénéficiaire d’un tel pardon, mis en accusation par un procureur fédéral, invoquait son immunité pour invalider la poursuite.

Nombreux sont les Américains qui veulent que Trump ait à répondre de ses malversations devant la justice. Biden a dit qu’il n’interviendrait pas si son attorney général poursuivait Trump et qu’il ne le pardonnerait pas s’il était condamné.