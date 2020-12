«Tout simplement country»: un baume pour Guylaine Tanguay

Guylaine Tanguay a bien craint de ne pas pouvoir tourner de deuxième saison à son festif rassemblement Tout simplement country, au printemps dernier, quand la pandémie s’est déclarée.

Heureusement, les tournages d’abord prévus en mai ont été repoussés à octobre, et la liste d’invités a été complètement remaniée à la dernière minute pour n’y inclure, dans les circonstances, que des artistes des provinces maritimes (et aucun du Québec), puisque l’émission est enregistrée au Théâtre Alderney Landing, en Nouvelle-Écosse.

C’est donc avec son habituel sourire contagieux que la chanteuse relancera son rendez-vous hebdomadaire ce samedi, à ICI ARTV. Et le résultat est heureux à un point tel qu’une troisième année est même déjà en préparation.

«Ça m’a soulagée d’arriver là-bas, confie Guylaine Tanguay. Tant qu’on n’était pas sur le plateau, tout aurait pu changer ou être annulé. On s’en allait dans la bulle de l'Atlantique, et ça nous prenait des permis spéciaux, des ententes avec le gouvernement. C’était régi très serré. On avait des frontières à passer au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.»

«Une fois arrivés, les musiciens du Québec et moi, on devait respecter une quarantaine, poursuit-elle. Mais le bout où on était enfermés – et vraiment isolés! –, m’a fait du bien, parce qu’il m’a permis de décompresser de toute la pandémie, des spectacles qui avaient été annulés. Semaine après semaine, on voyait nos calendriers s’effondrer. C’était d’une tristesse...! De me retrouver seule, en pyjama toute la journée avec mon café, à travailler sur mon émission, d’y être entièrement consacrée, sans distractions, ç’a été très bénéfique.»

Talents locaux

COVID ou pas, le programme de Tout simplement country, lui, ne change pas. Musique country, artistes passionnés et numéros chaleureux... enregistrés dans le plus grand respect des mesures sanitaires, bien sûr, et sans public en studio.

Laurie LeBlanc, Carole Daigle, Monique Poirier, George et Félix Belliveau, le duo Sirène et Matelot et Marcella Richard figurent parmi les talents acadiens que les Québécois connaîtront cet hiver grâce à Tout simplement country.

«Ce sont des artistes qui ne sont peut-être pas reconnus au Québec, mais c’est mon travail de les faire connaître, glisse Guylaine Tanguay. Je trouve que c’est une grande valeur; ils chantent en français, comme nous, et c’est un privilège pour eux d’avoir une saison entière consacrée à leur musique et de se faire découvrir au Québec.»

Devenir animatrice

L’an dernier, en prenant la barre de Tout simplement country, Guylaine Tanguay assumait pour la première fois le rôle d’animatrice à proprement parler.

Certes, l’enfant chérie du country avait déjà joué les maîtresses de cérémonie sur scène; il y a quelques années, elle avait testé son degré d’affinités avec la caméra à la Télévision de Laval et s’y était initiée aux métiers de l’ombre, comme la recherche, et elle avait également remplacé Patrick Norman au micro de Pour l’amour du country, (tribune qui avait précédé Tout simplement country), en l’absence de celui-ci. Cette fois, elle conduit son véhicule bien à elle.

«Moi, j’avais dit à l’équipe que je n’avais jamais fait ça. Je suis une chanteuse à la base, mais je suis aussi une fille qui aime le monde, la "gang". Je voulais gérer ça ainsi. Je ne pouvais pas me transformer en animatrice, puisque je ne le suis pas. On m’a conseillé de rester naturelle. C’est ce que j’ai fait pour la première saison, en me disant qu’on pourrait adapter et corriger au besoin.»

«Cette année, j’ai trouvé ma place. Je m’implique beaucoup, je travaille aux textes, je lis les biographies des artistes, je parle avec eux quand ils arrivent sur place. J’oriente mes questions pour ne pas parler seulement de la carrière des gens, mais aussi de leur personne. Je m’investis de A à Z», informe Guylaine.

Tout simplement country, le samedi, à 19 h, dès le 12 décembre, à ICI ARTV.