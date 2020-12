Transferts en santé: les premiers ministres se préparent à des échanges musclés

La rencontre du premier ministre fédéral Justin Trudeau avec ses homologues provinciaux, qui réclament une hausse des transferts en santé de 28 milliards $ l’an prochain, donnera vraisemblablement lieu à des échanges musclés jeudi.

La réunion, qui aura lieu virtuellement, ne portera d’abord pas exclusivement sur cette question, mais aussi sur le déploiement des vaccins contre la COVID-19 selon un horaire approuvé de part et d'autre.

«Évidemment, la priorité des provinces, c’est de parler les transferts en santé. [...] Ottawa a une croissance des revenus plus grande que celle des provinces, qui elles sont prises avec les dépenses en santé qui augmentent de 5 % par année», a dit le premier ministre québécois François Legault mercredi.

Les premiers ministres provinciaux et territoriaux demandent depuis des années que les transferts du fédéral en santé s’accroissent de 6 % par an plutôt que de seulement 3 %. En septembre dernier, ils sont allés plus loin en faisant front commun pour demander que les versements passent de 42 milliards $ à 70 milliards $ en 2021, une hausse de 28 milliards $ ou de 67 %. Après cela, l’indexation à 6 % s’appliquerait.

«Le financement des soins de santé est devenu un énorme problème pour les provinces et les territoires. Avec la COVID-19, le vieillissement de la population, les coûts des nouvelles technologies, les coûts des médicaments, ça ne fera qu’empirer», a ajouté le bureau de M. Legault, qui préside le Conseil de la fédération.

Or, le fédéral insiste surtout sur la nécessité de d’abord faire en sorte que la crise de la COVID-19 soit contrôlée. En coulisse, on accorde la «première priorité» aux discussions sur la vaccination et on souligne que plusieurs provinces n’ont pas dépensé toute leur part des 25 milliards $ allongés par Ottawa, dans la foulée de la pandémie, pour des dépenses en santé.

«J'ai hâte de m'asseoir avec les premiers ministres demain pour parler de tout ce que nous sommes en train de faire ensemble pour protéger les Canadiens maintenant et pour regarder comment nous pouvons travailler ensemble pour les années à venir aussi», s’est contenté de dire M. Trudeau aux Communes, mercredi.

Aux yeux du politologue François Rocher, le script de la rencontre de jeudi est pratiquement écrit d'avance. «On va assister à une forme de ballet. C’est-à-dire qu’on sait ce qui va se passer sur scène et [...] chacun va jouer son rôle : Les provinces vont exiger davantage. Le gouvernement fédéral va dire qu’il y a encore beaucoup d’incertitude en ce qui concerne les rentrées de revenus du fédéral à cause de la relance économique incertaine et l’augmentation des dépenses fédérales au cours des neuf derniers mois», a résumé le professeur à l’Université d’Ottawa.

Quant au front commun des provinces, qui s’était effrité lors de la dernière négociation sur les transferts en santé, en 2016, il ne devrait pas montrer de lignes de fractures dans l’immédiat.