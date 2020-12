Un animateur de radio de Rimouski dans l'embarras pour des propos jugés inacceptables

Un animateur de Rimouski se fait accuser d'encourager la culture du viol après avoir présenté, vendredi dernier, un top 10 de ce que les hommes n'aiment pas voir au lit avec leur femme sur un ton «humoristique»

L'animateur Olivier Therriault, de la station CFYX93 FM à Rimouski, s'excuse si ses paroles ont mal été interprétées. Le père de deux enfants, marié depuis 10 ans, a affirmé qu'il n'a jamais voulu encourager la culture du viol, autant auprès des femmes que des hommes.

«C'est 48 secondes pris hors contexte sur une émission de deux heures. Jamais je n'ai voulu faire de mal aux femmes», a expliqué l'animateur de 35 ans.

Les propos en question ont été prononcés lors des «vendredis sexys avec Cindy Cinnamon» une chronique présentée dans l'émission Duo d'enfer qu'anime Marie-Laurence Saint-Pierre et Olivier Therriault. Ce dernier y a présenté, la semaine dernière, des choses que les hommes n'aiment pas au lit. La semaine d'avant, c'était une les animatrices de l'émission qui faisait la leçon aux hommes.

«Le top 10 des trucs que les hommes, on n'aime pas les voir faire au lit... Être obligé de les forcer ou avoir l'impression qu'on les force à faire l'amour. Un moment donné, mesdames, il y a comme un minimum à faire dans la vie, si vous voulez entretenir une relation. C'est pareil pour les messieurs, mais là, on parle aux dames. Si jamais vous êtes fatiguées, si jamais vous avez eu une grosse semaine, quand monsieur, ça lui tente, ça serait le fun des fois que madame, ça y tente en même temps, donc de pas être obligé de vous forcer», a-t-il dit en ondes.

Les commentaires ont généralement bien passé chez les auditeurs qui sont habitués au style de l'émission. «Nos auditeurs savent qu'on y met souvent de l'humour. Ils savent tous qu'on est contre la culture du viol», a lancé M. Therriault.

Un humoriste de la relève n'a pas aimé

Or, l'humoriste Aleks Hamel a publié cet extrait de l'émission sur les réseaux sociaux en écrivant que la chronique prônait la culture du viol. «Si ça te choque autant que moi, la haine sert à rien, tu peux toujours faire une plainte au CRTC», peut-on lire sur sa page Facebook. Il a également passé des commentaires sur d'autres propos qui résumeraient cinq minutes de l'émission. Sa vidéo avec ses commentaires a été partagée sur les réseaux sociaux.

«J'ai demandé à ma femme si elle voulait divorcer. Je lui ai demandé si je l'ai déjà forcé. Elle m'a dit "non" à toutes ces réponses. Tous les gens autour me connaissent et savent que je n'encourage pas la culture du viol", s'est défendu Olivier Therriault.

Des excuses

L'animateur s'est excusé pour avoir utilisé le verbe forcer. «Je fais de la radio en direct 30 heures par semaine. C'est possible de se tromper sur un mot. Mais ce n'était pas dans le sens que l'humoriste l'a compris», a précisé l'animateur.

L'un des animateurs de la station, Pierre-Yves Renaud, et l'animatrice de l'émission, Marie-Laurence Saint-Pierre, sont venus à la défense de l'homme lors de l'émission de mardi midi. Ils étaient visiblement sur le choc.

«Nous avons même eu des menaces physiques. On a même menacé d'incendier la station radio», a expliqué M. Renaud.

Ce dernier a pleuré en ondes en affirmant avoir été invectivé par ses propres jeunes filles.

Après les nombreuses menaces, les propriétaires et animateurs comptent porter plainte à la Sûreté du Québec pour assurer leur sécurité.