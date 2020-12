CARRIER, Diane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 septembre 2020, à l'âge de 63 ans et 1 mois, est décédée madame Diane Carrier, épouse de monsieur Gilles Dufour, fille de feu madame Gisèle Thibault et de feu monsieur Jean-Paul Carrier. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Dominique (Louis-Bernard Nadeau), Marc (Marianne Boutin) et Benoît (Jacinthe Biron); ses petits-enfants adorés: Charles-Antoine, Florence, Julien, Gabrielle et Hubert; ses sœurs et beaux-frères de la famille Carrier: Nicole (Denis Nolin), Odette (Paul-André Brulotte) et Denise (feu Jean Samson); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Dufour: Ginette (André Lamarre), France (Michel Drolet), Michel (Céline Ruel), Danielle (Christian Lachance), Sylvie (Jacques Ruel) et Martin (Nathalie Lamontagne); ainsi que plusieurs tantes, oncles, nièces, neveux, cousines, cousins, ami(e)s, en particulier, sa grande amie Thérèse Labrie.La famille tient à remercier chaleureusement le docteur André Blais et l'infirmière-pivot Nicole Plante de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi que le personnel des soins palliatifs du CLSC et de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise pour les enfants malades du cœur à l'adresse suivante: https://en-coeur.org/dons/votre-don-en-action/ ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec Téléphone: 418 835-7188 Courriel : info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.