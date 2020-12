BÉLANGER, Françoise Boucher



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 18 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Françoise Boucher, épouse de feu monsieur Maurice Bélanger, fille de feu madame Fernande Beaudry et de feu monsieur Armand Boucher. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, feu Maurice Bélanger; ses enfants: Daniel (Louise Beauchesne), Johanne (Bernard Rochette), Brigitte et Marc (Diane Lachance); ses petits-enfants: François (Audrey Cournoyer), Mélissa, Jessie et Xavier; ses deux arrière-petits-enfants: Élie et Madysson; ses frères et sa sœur: feu Jean-Marie (feu Claire Duquet), feu Raymond et feu Colette; sa belle-sœur: Yolande Aubin (feu Marcel Bélanger); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Christ-Roi (5ième étage) pour la qualité des soins prodigués et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.