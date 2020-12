VÉZINA, Armand



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 29 novembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Armand Vézina, époux de feu dame Jeannine Watt, fils de feu Joseph Vézina et de feu Albertine Blanchet. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Jacques et Christine, sa belle-sœur Pauline Milhomme Vézina, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Limoilou et de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués durant la dernière année.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.