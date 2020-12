LAMONTAGNE, Alyre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 23 novembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Alyre Lamontagne, époux de dame Huguette Gaudreau. Né à Ste-Sabine, le 28 juillet 1946, il était le fils de feu dame Yvonne Asselin et de feu monsieur Cyrille Lamontagne. Il demeurait à Québec.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Huguette, monsieur Lamontagne laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Délima (feu Guy Bizier), Juliette (feu Yves Leclerc, Yvan Rivard), André (Denise Daigle), Louis-Gilles (Dany Laplante), Liliane Carrier (feu Alphonse), Thérèse Jalbert (feu Joachim), Gisèle Potvin (feu Florian), Carmen Deblois (feu Édouard), Jean-Guy Boutin (feu Louisette, Diane Rodrigue); de la famille Gaudreau : Gisèle (Léonard Langlois), Marielle (feu André Noël), Ghislaine (feu Jean-Marie Collin); son filleul Jimmy Tremblay; sa filleule Sonia Lamontagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Alyre était également le frère de Philippe (Gilberte Tanguay), Aurore (Sylvio Tanguay), Jean-Cyrille (Georgette Giroux), Léopold (Alma Boutin), Jeanne d'Arc (Luc Parent), Adélia et le beau-frère de Rita Gaudreau (Raymond Langlois tous décédés. La famille remercie tout le personnel de l'urgence de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur attention et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443.Les Funérailles sont sous la direction de :