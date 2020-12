VERREAULT, Daniel



À son domicile de Québec, le 17 novembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Daniel Verreault, conjoint de madame Danièle Thibaudeau, fils de feu madame Jeannette Marcoux et de feu monsieur Gérard Verreault.Outre sa conjointe, Danièle, il laisse dans le deuil sa fille adorée: Mélanie son gendre Frédéric; ses petites-filles Chéries: Éliabel et Clotilde; ainsi que la mère de sa fille, Nicole Vaillancourt (Michel). Sont également endeuillées ses sœurs: Claudette et feu Micheline; ses beaux-frères: Guy (Kathleen) et André; ses neveux et nièces, en particulier Michèle et Andrée Bernard; ses cousins, cousines et ami(e)s: Marie et Loïc Baret, Dennis Hamel, Yvon Blouin, Richard Blouin (Ginette), Julie Robitaille et Colette Devost (Laurent). La famille tient à remercier le Dr Fabien Côté, pneumologue, et la Dre Nathalie J. Morin pour l'excellence des soins prodigués. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègles. Des formulaires seront disponibles sur place.