Aide appréciée

Trois Services d’Entraide de la Rive-Sud de Québec ont reçu récemment des dons en d’argent (2 500$ chacun) du Club Lions St-Étienne/St-Nicolas/St-Rédempteur. Voyons voir. Sur les 3 photos, Lion Jean-Pierre Tremblay, président du Club Lions St-Étienne/St-Nicolas/St-Rédempteur, remet des chèques à : Francine Dufort (photo 1), directrice du Service d’Entraide Bernières-St-Nicolas; Sindy Ormerod (photo 2), directrice du Service d’Entraide de St-Rédempteur, et Jacinthe St-Hilaire (photo 3), présidente du CA du Service d’Entraide de St-Étienne.

Transition avant la retraite ?

Pierre Champeau (photo), à l’emploi du club de golf Victoriaville depuis 47 ans dont 35 ans à titre de professionnel en titre, tirera bientôt sa révérence. Avant son départ à la retraite, le sympathique Pierre, que plusieurs golfeurs de la région de Québec ont eu le plaisir de rencontrer tôt au printemps et/ou tard à l’automne, contribuera à faciliter la transition et l’intégration du futur professionnel (homme ou femme) qui sera choisi au cours des prochaines semaines. Âgé de 64 ans, Pierre Champeau continuera de faire partie intégrante des employés du club dans des fonctions quelque peu différentes en conservant une proximité avec les membres et les visiteurs avant une retraite définitive. Les candidats intéressés pour le poste de professionnel, peuvent acheminer leur candidature à adanault@golfvictoriaville.com avant le 18 décembre 2020.

Pour plusieurs raisons

Bénévoles d’Expertise (BE) a profité de la Journée internationale des bénévoles, le 5 décembre dernier, pour remettre son Prix reconnaissance bénévole expert engagé à Marie-Claude Alain. Retraitée du réseau de la santé et des services sociaux, Mme Alain compte plus de 35 ans d’expérience et agit à titre de bénévole experte en planification stratégique, gouvernance et ressources humaines depuis 2016. Elle a depuis réalisé 14 mandats et investi 285 heures en transfert de connaissances auprès de dix OBNL de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Elle mérite aussi ce prix pour l’accomplissement de plusieurs autres actions dont : l’écriture d’un blogue sur la planification stratégique.

Précision

Quelques « connaisseurs » hockey ont remarqué, dans ma chronique du 8 décembre dernier « De beaux souvenirs de hockey » que les photos 1 et 2 avaient été inversées. Donc il aurait fallu lire : sur la photo 1, Roland Lacroix, Jean-Jacques Pichette et Fred Kovalchuck; et sur la photo 2, Gerry Duplain, Adjutor Côté et Roger Côté.

Anniversaires

Jérémy Gabriel (photo) chanteur natif de Charlesbourg, 24 ans...Daniel Boudreault (photo) animateur des émissions Virage et Virage Plus à TéléMag depuis septembre 1997, 54 ans...Kenneth Branagh, acteur irlandais, réalisateur et scénariste (Hamlet), 60 ans...Claudette Dion, chanteuse, la sœur de Céline Dion, 72 ans...Simon Durivage, ex-animateur du Club des Ex au Réseau de l’Information (RDI), 76 ans...Steve Renko, lanceur au baseball majeur, avec les Expos de 1969 à 1973, 76 ans.

Disparus

Le 10 décembre 2015 : Denis Héroux (photo), 75 ans, cinéaste et producteur québécois... 2018 : Raoul Hunter, 92 ans, professeur d'arts, sculpteur et caricaturiste de Québec... 2017 : Raymond E. Kassar, 89 ans, président et chef de la direction de l'entreprise Atari de 1978 à 1983... 2016 : Christian Simard, 67 ans, chanteur-claviériste du groupe Morse Code dans les années 70-80... 2016 : Bill Dineen, 84 ans, ex-porte-couleur des A's de Québec (1962 à 1964), de Détroit (LNH) avec 2 coupe Stanley en 1954 et en 1955 et a aussi dirigé les Flyers de Philadelphie... 2009 : Jean-Robert Gauthier, 80 ans, l'un des plus grands militants de la cause des Franco-Ontariens... 2006 : Jean Martel, 49 ans, propriétaire des pharmacies Jean Coutu sur St-Vallier et Boulevard Ste-Anne à Québec... 2006 : Augusto Pinochet, 91 ans, ancien dictateur chilien.