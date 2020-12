GAUTHIER

Jeanne-d'Arc Desrosiers



À Québec, le 27 novembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Jeanne-d'Arc Desrosiers, épouse de feu monsieur Sarto Gauthier. Elle était la fille de feu dame Adélia Gagné et feu monsieur Marcel Desrosiers. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 19 décembre 2020 de 12 h à 13 h 30.L'inhumation aura lieu au cimetière de Matane au printemps.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean Gauthier (Louise), Gilles (Lise), Guy (Isabelle), Guylaine, Suzanne (Mario) et Bernard; ses petits-enfants: Josée (Pierre), Enrico (Anne-Marie), Pascal (Stéphanie), Jean-Simon, Richard (Natacha), Nicolas (Alexandra), Nadia (Martin), Audrey (Franck), Guillaume (Laurence), Marie- Andrée, (François), Véronique, Caroline (Christian), Marie-Ève (Jérémy), Jonathan et Sabrina; ses nombreux arrière-petits-enfants qu'elle chérissait. L'ont précédée tous ses frères et sœurs. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Repose en paix, chère maman et veille sur nous.