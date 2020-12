MERCIER, Gertrude Lamontagne



Le 28 novembre 2020, Gertrude a rendu son dernier souffle à l'âge de 92 ans, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, entourée de l'amour des siens. Elle était l'épouse de monsieur Paul-Armand Mercier, la fille de feu dame Alexina Therrien et feu monsieur Joseph Lamontagne. Native de Saint-Michel-de-Bellechasse, elle résidait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h 30 à 15 h.La famille vous invite à vous joindre à eux de façon virtuelle en vous rendant sur le site de Lépine Cloutier.Elle aura guidé le chemin de ses enfants: Jacques (Linda Barrette), Bruno, Yvon (Diane Bergeron), Sylvain (Marielle Bélanger) et Odette (Patrick Boissonneault). Elle sera l'étoile bienveillante de ses petits-enfants: David (Audrey St-Arneault), Brian (Maggie Perreault), William, Benjamin, Gabrielle et Jamie-Lee, sans oublier ses arrière-petits-fils: Charles-Olivier et Julien. Elle laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs: Camille (feu Georgette Turgeon), Thérèse (feu Léo Lamontagne), Françoise (feu Jacques Carrier), feu Cécile (feu Raymond Nadeau), Rachel (feu Benoit Pouliot), Micheline (Pierre Lavallière), Rolande (André Robitaille) et Denise; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs précédents: feu Rosanne (feu Alphonse Bourget), feu Yvonne sœur de la Charité de Québec, feu Paul-Henri (feu Geneviève Breton), feu Fernande (feu Charles-Edouard Turcotte), feu Eugène (feu Jeannine Lauzon), feu Jean-Louis (feu Thérèse Lapointe), feu Simone (feu Noël Boisvert), feu François (feu Florence Paré), feu Jacqueline (feu Michel Thibault), feu Fernand, feu Marcel (Norma Graham et feu Gaston (Céline Bélanger). Elle aura été une mère exemplaire, protectrice et sensible à la fois. Elle demeurera toujours un modèle à suivre pour tous. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et plus spécialement Docteure Larochelle et Docteure Plante pour leur soutien et leur grande empathie lors de ses derniers moments de vie.