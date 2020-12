GAGNON, Pierre



À la Maison Michel-Sarrazin, le 20 novembre 2020, à l'âge de 75 ans et 6 mois, est décédé monsieur Pierre Gagnon, époux de madame Pierrette Roy, fils de feu madame Thérèse Roy et de feu monsieur Paul Gagnon. Il demeurait à Sainte-Foy.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Brigitte (Stéphane Poulin) et Marie-Eve (Sébastien Tourigny); ses petits-enfants : Shawn-Philip, Danik, Cédrik, Evan, Mathys et Xavier; ses frères et sœurs : Claude, feu Michel, Jean (Raymonde Michel), André, Serge, Sylvie (Guy Goulet) et Suzanne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis. La famille tient à remercier tous les membres du personnel de l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Saint-Sacrement et de la Maison Michel-Sarrazin pour leur grand dévouement et les soins prodigués.Pour ceux qui le désirent, vous pouvez transmettre vos messages de sympathie et de soutien via l'avis de décès sur le site web de la Coopérative Funéraire des deux Rives. À l'été 2021,Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer www.fqc.qc.ca ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin www.michel-sarrazin.ca.