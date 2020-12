Chaudière-Appalaches: une fraudeuse ruine la vie de son patron

Un huissier de justice de Chaudière-Appalaches a perdu son entreprise et a fait faillite, alors que sa femme a vécu des épisodes de psychose, tout cela à cause d’une employée fraudeuse.

L’employée en question, Louise Proulx, 57 ans, occupait un poste administratif dans l’entreprise de Jean Carbonneau. De 2012 à 2017, elle a dérobé près de 35 000$ en modifiant des bordereaux de paiement et en falsifiant des chèques.

À cause d’elle, certains clients de M. Carbonneau ont été arrêtés illégalement, puisqu’elle a volé l’argent des amendes qu’ils devaient payer.

Mme Proulx s'est reconnue coupable des délits qui lui étaient reprochés dans cette affaire.

Mercredi, au moment des observations sur la peine, au palais de justice de Montmagny, Jean Carbonneau a déclaré qu’il «avait perdu la confiance de sa clientèle» à la suite des fraudes. La situation s’est dégradée et, un an et demi après qu'il eut mis à pied la fraudeuse, la Chambre des huissiers de justice du Québec l’a obligé à fermer ses portes, invoquant la perte de confiance du public.

M. Carbonneau a été acculé à la faillite, car il était dans l’impossibilité de rembourser le montant de la fraude. Sa vie a donc été chamboulée, lui qui pratiquait sa profession depuis 1984. Il a dû se trouver un emploi dans un autre domaine. Sa femme et lui ont subi du stress financier et celle-ci a fait des psychoses.

Malgré tout, devant la cour, Jean Carbonneau a pardonné à Louise Proulx, qui a passé 15 ans à son service et qu'il considérait comme un membre de sa famille.

En plus d’une peine de 15 à 18 mois d’emprisonnement, la Couronne réclame, pour l’intimée, une probation de deux ans et un suivi de 18 mois.

La procureure de la Couronne, Me Gabriella St-Onge, a relevé des facteurs aggravants dans cette affaire. «Louise Proulx camouflait ses crimes en détruisant les dossiers» et «elle a abusé de la confiance de M. Carbonneau», a dit l’avocate devant le juge.

Me St-Onge a en outre souligné que la fraudeuse démontrait peu d’empathie à l’égard de M. Carbonneau. «Madame était motivée par le désir de s’enrichir», a plaidé la procureure de la Couronne.

De son côté, l’avocat de la défense, Me Jean-Sébastien Tremblay, a fait valoir qu’au moment des faits, «sa cliente vivait de la détresse et que son père l’avait reniée». Il demande une peine d’emprisonnement de 90 jours à purger les fins de semaine, trois ans de probation et 240 heures de travaux communautaires.

Louise Proulx sera fixée sur son sort le 18 janvier.