Comment inculquer le sens de l’épargne à un homme?

J’aimerais parler de ma situation personnelle pour encourager celle qui vous disait à quel point l’équilibre financier de son couple était précaire, vu la propension de son chum à dépenser sans compter. J’aimerais aussi corroborer les conseils que vous lui avez donnés,en prenant exemple sur ce que nous avons fait pour régler nos différends à ce sujet, puisque ça ressemble beaucoup à votre proposition.

Comme dans mon couple c’est aussi mon chum qui est plus dépensier, vous imaginez certainement le stress que ça m’a créé certains mois. Comme ses cartes de crédit et ses marges étaient toujours à pleine capacité, que moi je déteste être à court d’argent, je vous expose la façon dont nous avons procédé pour calmer les esprits.

Nos dépenses sont séparées. Lui a ses cartes de crédit et moi les miennes. Nous avons évalué ce que nous coûtaient mensuellement nos dépenses communes : hypothèque, épicerie, assurances, câble et Internet. Chacun dépose sa part chaque mois dans un compte conjoint. Contrairement à elle qui gagne moins que son chum, comme dans notre couple nous avons des salaires similaires, nous assumons exactement le même montant des dépenses. Mais je suis d’accord avec vous Louise que dans un cas comme le sien, chacun doit déposer sa part en fonction d’un même pourcentage de son salaire. Selon moi, il est tout à fait équitable que celui ou celle qui gagne deux fois plus doive débourser deux fois plus. Pour le reste, chacun dépense à sa guise pour ses besoins. Ce qui évite les chicanes à propos de l’argent.

Francine

Je reviens sur un point important : Le sujet tabou de l’argent doit être invoqué et discuté dans le couple dès le début d’une relation. Combien de personnes, les deux sexes confondus, se sont embarqués dans des dépenses communes et des comptes conjoints sans avoir la moindre idée comment l’autre administrait son portefeuille personnel, pour se retrouver avec des dettes dont ils ou elles portaient la moitié de la responsabilité et peu de liquiditéspour l’assumer. Dans cette optique, lisez ce qui suit.