Contrat de Dak Prescott: les Cowboys loin de s’énerver

Les Cowboys de Dallas ne semblent nullement inquiets quant à leurs pourparlers avec le quart-arrière Dak Prescott, qui espère signer une entente à long terme.

Celui-ci a accepté l’étiquette de joueur de concession - d’une valeur de 31,4 millions $ - avant le début de la présente campagne. Sa saison 2020 ayant tombé à l’eau en raison d’une sérieuse blessure à la cheville subie durant le match du 11 octobre contre les Giants de New York, Prescott a davantage de temps pour penser à son prochain contrat. Il pourrait d’ailleurs recevoir à nouveau l’étiquette en 2021 si aucun pacte n’est conclu d’ici la mi-juillet.

«Dans le cadre de nos négociations avec Dak, nous voulons être plus engagés en ce qui a trait à la durée de l’entente. Nous ne sommes pas nerveux de le faire signer. Tout cela cache les bonnes choses qu’il fait», a déclaré à la chaîne radiophonique 105,3 The Fan le vice-président exécutif des Cowboys, Stephen Jones, qui est aussi le fils du propriétaire Jerry Jones.

«C’est un homme incroyable à l’extérieur du terrain, un grand leader dans notre vestiaire et un excellent joueur. Voilà pourquoi on veut le garder à long terme, a ajouté le dirigeant. Lorsque vous avez quelqu’un engagé avec vous pour longtemps, vous possédez davantage de flexibilité pour travailler votre masse salariale. Quand on parle d’un quart-arrière, c’est un joueur qui assumera normalement un gros pourcentage de la masse.»

Les discussions entre les parties concernées se sont amorcées il y a plusieurs mois, mais en dépit de l’absence d’une conclusion favorable à ce jour, Stephen Jones veut continuer le travail. Pour lui, il importe de bien ficeler le dossier, quitte à prendre davantage de temps.

«Ce n’est pas facile, certes. Nous regardons cela et nous avons été au front. Je pense que tout le monde est au courant des enjeux et que le nœud à dénouer concerne plus la durée que la valeur du contrat, a-t-il dit. Cela montre toute notre confiance envers Dak, car on veut le voir ici longtemps. Mais oui, quand vous prenez une mauvaise décision contractuelle, ça peut vous hanter longuement.»

Prescott a totalisé 1856 verges par la passe cette année, ainsi que neuf touchés et quatre interceptions.